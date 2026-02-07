„Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Bjarki Sigurðsson skrifar 7. febrúar 2026 16:53 Þórhallur Jónsson er varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins á Akureyri. Aðsend Þórhallur Jónsson, varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins á Akureyri, telur flokksstarfi sínu fyrir Sjálfstæðisflokkinn lokið eftir að hann laut í lægra haldi gegn Berglindi Ósk Guðmundsdóttur í oddvitaslag. Hann segir margt rotið innan flokksins á Akureyri. Berglind Ósk, fyrrverandi þingmaður, er nýr oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri. Berglind hlaut 51 prósent atkvæða gegn 46 prósentum Þórhalls. Heimir Örn Árnason mun skipa annað sætið og Arna Rut Gunnarsdóttir það þriðja. Upphaflega ætlaði Heimir, oddviti flokksins í síðustu kosningum, einnig að sækjast eftir oddvitasætinu en hann og Berglind mynduðu síðar bandalag. Við þetta fyrirkomulag var Þórhallur afar ósáttur og kallaði eftir prófkjöri í stað þess að raðað yrði á lista. Berglind hafi sjálf verið formaður fulltrúaráðs flokksins sem ákvað að raðað yrði á listann, en hún síðar sagt af sér sem formaður og ákveðið að bjóða sig fram. Hún hafi svo myndað bandalag með Heimi án þess að ræða það við fulltrúaráð eða stjórnir flokksins á Akureyri. Gengur stoltur frá borði Í samtali við fréttastofu var Þórhallur nokkuð brattur eftir að úrslitin voru kynnt, þó að hann væri súr yfir því að ekki hefði verið farið í prófkjör eins og hann óskaði eftir. Einungis meðlimir fulltrúaráðsins og varamenn fengu að kjósa, en ekki allir Sjálfstæðismenn sveitarfélagisns eins og í opnu prófkjöri. „Nú er ég bara hættur í bili. Ég geng bara stoltur frá mínum störfum og er ánægður með mitt framlag í gegnum tíðina. Flokkurinn verður að sitja uppi með þetta,“ segir Þórhallur. Rotið og galið Fáir hafi ekki stutt tillögu hans um að fara í opið prófkjör. „Flokkurinn hafði ekki manndóm í sér að afstýra þessari vitleysu sem var búið að stýra þessu í. Röðunin var byggð á því að Heimir væri einn í framboði og gæfi kost á sér til að leiða flokkinn. Það eru forsendurnar, þannig ég kærði til miðstjórnar og sagði að það væri forsendubrestur. Þau treystu sér ekki til þess að taka það fyrir og fulltrúaráðið hér úrskurðaði um eigin ákvörðun og taldi sig geta haft þetta svona enda hún fyrrverandi formaður ráðsins. Þetta er náttúrulega bara rotið og galið,“ segir Þórhallur. Allir fái að tjá sig Hann hefði viljað að allir fengju að segja sína skoðun. „Þegar við berjumst um oddvita vil ég að allir Sjálfstæðismenn fái tækifæri til að segja sína skoðun. Ekki bara sumir Sjálfstæðismenn. Og ekki Sjálfstæðismenn sem sumir eru búnir að raða inn á lista í kringum sig í heilt ár. Það er það sem ég gagnrýni,“ segir Þórhallur. Hann segist ekki hafa tekið ákvörðun hvort hann segi sig úr flokknum en ljóst sé að störfum hans fyrir flokkinn sé lokið. Akureyri Sjálfstæðisflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Innlent Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Innlent „Það er ekkert hæft í þessu“ Innlent Segist ekki hafa gert mistök við birtingu myndbandsins Erlent Efaðist ekki um að orsökin var bilaður aðflugsgeisli Innlent „Sorglegra en orð fá lýst“ Innlent Sigmundur í skotlínunni vegna ummæla um Svíþjóð Innlent Birtu ekki baulið Erlent Berglind rétt marði Þórhall Innlent „Síminn stoppar ekki“ Innlent Fleiri fréttir „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Hjólar í borgina: Hafi engan áhuga á atkvæðum hjólreiðafólks Sigmundur í skotlínunni vegna ummæla um Svíþjóð Berglind rétt marði Þórhall „Síminn stoppar ekki“ Bifrastarmálið: „Þetta er fyrst og fremst sorglegt“ Mótorhjól eru bönnuð í Grænlandi Vantrauststillagan stendur þrátt fyrir niðurstöðu siðanefndar Hlédís Maren fram fyrir Miðflokkinn Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Spyr hvort troða eigi gömlu fólki inn á heimili landsmanna Þrír gerðir að heiðursfélögum Sleipnis á Selfossi Viðreisn býður fram undir eigin merkjum á Ísafirði „Það er ekkert hæft í þessu“ Flutningabílar fastir á Þröskuldum Mætti með eggvopn á skemmtistað Efaðist ekki um að orsökin var bilaður aðflugsgeisli Skriður kominn á tuttugu ára gömul áform um nýjan golfvöll á Álftanesi „Ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt“ Fósturforeldrar og barnavernd upplifað algjört afskiptaleysi „Sorglegra en orð fá lýst“ „Mikilvægt að geyma þetta ekki inni í sér“ Banaslys á Miklubraut og brotið leikskólakerfi LHÍ ríður á vaðið: Erlendir nemendur greiða milljónir vegna fyrirhugaðrar lagabreytingar Valgarð Már er látinn Starfsmenn Bifrastar hreinsaðir af öllum sökum Yfir áttatíu milljónir í starfslokasamninga og þar af þrettán vegna starfsloka Páls Jóhann Páll fagnar því að ummæli hans séu rifjuð upp Tyrkir vilja sendiráð á Íslandi Sjá meira