Viðreisn mun bjóða fram undir eigin merkjum í Ísafjarðarbæ í sveitarstjórnarkosningunum 16. maí næstkomandi en ekki með Í-listanum líkt og undanfarin ár.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Viðreisn. Þar segir að flokkurinn hafi verið hluti af Í-listanum en ekki náðist samkomulag um áframhaldandi samstarf á þeim grunni. Flokkarnir sem stóðu að Í-listanum skilji í sátt og með þökk fyrir gott samstarf á umliðnum árum.
Viðreisn muni því sækja fram undir eigin merkjum með hag bæjarfélagsins og íbúa þess að leiðarljósi. Segir að mikill hugur sé í Viðreisnarfólki á svæðinu og nokkuð víst að næstu mánuðir verði fjörugir.
Þá segir í tilkynningunni að uppstillinganefnd hafi hafið störf og muni vinna að því að stilla upp sigurstranglegum lista á næstu dögum.