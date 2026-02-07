Innlent

Við­reisn býður fram undir eigin merkjum á Ísa­firði

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Viðreisn verður ekki hluti af Í-listanum á næsta ári.
Viðreisn mun bjóða fram undir eigin merkjum í Ísafjarðarbæ í sveitarstjórnarkosningunum 16. maí næstkomandi en ekki með Í-listanum líkt og undanfarin ár.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Viðreisn. Þar segir að flokkurinn hafi verið hluti af Í-listanum en ekki náðist samkomulag um áframhaldandi samstarf á þeim grunni. Flokkarnir sem stóðu að Í-listanum skilji í sátt og með þökk fyrir gott samstarf á umliðnum árum.

Viðreisn muni því sækja fram undir eigin merkjum með hag bæjarfélagsins og íbúa þess að leiðarljósi. Segir að mikill hugur sé í Viðreisnarfólki á svæðinu og nokkuð víst að næstu mánuðir verði fjörugir.

Þá segir í tilkynningunni að uppstillinganefnd hafi hafið störf og muni vinna að því að stilla upp sigurstranglegum lista á næstu dögum. 

