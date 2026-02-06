Fósturforeldrar og barnavernd upplifað algjört afskiptaleysi Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 6. febrúar 2026 20:31 Guðlaugur Kristmundsson formaður félags fósturforeldra segir starfsmenn barnaverndar hafa upplifað afskiptaleysi gegn fósturbörnum. Vísir/Anton Brink Forsætisráðherra kynnti í dag fjórþættar aðgerðir sem ríkisstjórnin hyggst grípa til vegna barna sem beitt voru ofbeldi um árabil í Bakkakoti. Formaður félags fósturforeldra segir bæði fósturforeldra og starfsfólk barnaverndar hafa upplifað algjört afskiptaleysi stjórnvalda í málinu. Í aðgerðunum fjórum felst að staða vistbarna á Bakkakoti verði rannsökuð, að mönnunum verði boðin sálfræðiaðstoð, að gerð verði sérstök úttekt á stöðu fósturbarna hér á landi og að sanngirnisbótakerfið verði endurskoðað og nýtt frumvarp lagt fram í haust. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir fund sinn með þremenningum af Bakkakoti í gær hafa verið áhrifaríkan. Klippa: Aðgerðirnar gott fyrsta skref „Ég held að það sé mjög mikilvægt að þeir sýndu þennan styrk. Þetta er gríðarlega erfitt fyrir þessa þolendur, þannig auðvitað vonast maður alltaf til þess að umfangið sé minna en því miður hefur maður grun um að það muni ennþá fleiri stíga fram og það skiptir máli að fólk hafi svigrúm til þess að segja frá, það sé hlustað og að fólki sé trúað.“ Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra segir um 440 fósturbörn í vistun á landinu í dag. Eftirliti með aðstæðum þeirra hafi verið ábótavant um árabil. „Ég var á fundi með Barna-og fjölskyldustofu, góðum fundi í gær þar sem ég fékk greinargóðar upplýsingar en ég óskaði eftir mun frekari upplýsingum, ég vil fá að vita hvar börnin eru vistuð og hvernig aðbúnað þau búa við í dag.“ Guðlaugur Kristmundssson, formaður Félags fósturforeldra, segir aðgerðirnar gott fyrsta skref en tryggja þurfi að eftirliti sé sinnt í núverandi kerfi sem nýlega hafi verið gjörbreytt. „Hvernig er þessu lögbundna eftirliti nú háttað vegna þess að við viljum hafna því að það eigi að teikna upp nýtt kerfi, notum það sem þegar er.“ Eftir tíðindi dagsins hafi starfsmenn barnaþjónustu sveitarfélaga haft samband og óskað þess að félagið tryggi að ákveðnir þættir verði hafðir til hliðsjónar í útttekt stjórnvalda. „Þau leita ekki til síns yfirmanns sem er sveitarstjórinn, eða til eftirlitsstofnunar ríkisins sem er þá gæða og eftirlitsstofnun eða barna- og fjölskyldustofu eða ráðuneytisins til að koma þessum áhyggjum á framfæri. Þau koma til okkar vegna þess að þau eins og við eru búin að upplifa það að það er algjört afskiptaleysi í þessum þunga málaflokki.“ Börn og uppeldi Mest lesið Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut Innlent Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum Innlent Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður Innlent Valgarð Már er látinn Innlent Níu Íslendingar um borð í flugvél sem hafnaði úti á grasi Innlent Biggi lögga lamaður eftir að ofbeldi var borið upp á hann Innlent Trump birti myndband af Obama-hjónum sem öpum Erlent Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Erlent Fótbrot, kúlur á höfði og bíll á vegriði Innlent Vægur dómur fyrir að áreita átta stúlkur: „Mér er slétt sama um aldursmun“ Innlent Fleiri fréttir Fósturforeldrar og barnavernd upplifað algjört afskiptaleysi „Sorglegra en orð fá lýst“ „Mikilvægt að geyma þetta ekki inni í sér“ Banaslys á Miklubraut og brotið leikskólakerfi LHÍ ríður á vaðið: Erlendir nemendur greiða milljónir vegna fyrirhugaðrar lagabreytingar Valgarð Már er látinn Starfsmenn Bifrastar hreinsaðir af öllum sökum Yfir áttatíu milljónir í starfslokasamninga og þar af þrettán vegna starfsloka Páls Jóhann Páll fagnar því að ummæli hans séu rifjuð upp Tyrkir vilja sendiráð á Íslandi Fótbrot, kúlur á höfði og bíll á vegriði Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut Opna dyr sínar vegna slyssins á Miklubraut Bakkakot rannsakað og mönnunum boðin áfallaaðstoð „Eftirlit sveitarfélaga með fósturbörnum er brotið“ Níu Íslendingar um borð í flugvél sem hafnaði úti á grasi Rannsókn áfram í fullum gangi þrátt fyrir úrskurðina Fullyrðir að eftirlit með fósturbörnum sé brotið Ekki sé lögboðið eftirlit með fimmtungi fósturbarna Biggi lögga lamaður eftir að ofbeldi var borið upp á hann Vægur dómur fyrir að áreita átta stúlkur: „Mér er slétt sama um aldursmun“ Ragnheiður nýr forseti LUF Snjór á Hellisheiðinni Risa framkvæmd við Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum „Flókið að koma saman framboði með fjóra flokka“ Ölvun og þjófnaðir Sendi rangt skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður „Gamlar“ kempur kenndu bridge á Laugarvatni Sjá meira