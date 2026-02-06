Innlent

Fóstur­for­eldrar og barna­vernd upp­lifað al­gjört af­skipta­leysi

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Guðlaugur Kristmundsson formaður félags fósturforeldra segir starfsmenn barnaverndar hafa upplifað afskiptaleysi gegn fósturbörnum.
Guðlaugur Kristmundsson formaður félags fósturforeldra segir starfsmenn barnaverndar hafa upplifað afskiptaleysi gegn fósturbörnum. Vísir/Anton Brink

Forsætisráðherra kynnti í dag fjórþættar aðgerðir sem ríkisstjórnin hyggst grípa til vegna barna sem beitt voru ofbeldi um árabil í Bakkakoti. Formaður félags fósturforeldra segir bæði fósturforeldra og starfsfólk barnaverndar hafa upplifað algjört afskiptaleysi stjórnvalda í málinu.

Í aðgerðunum fjórum felst að staða vistbarna á Bakkakoti verði rannsökuð, að mönnunum verði boðin sálfræðiaðstoð, að gerð verði sérstök úttekt á stöðu fósturbarna hér á landi og að sanngirnisbótakerfið verði endurskoðað og nýtt frumvarp lagt fram í haust. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir fund sinn með þremenningum af Bakkakoti í gær hafa verið áhrifaríkan.

Klippa: Aðgerðirnar gott fyrsta skref

„Ég held að það sé mjög mikilvægt að þeir sýndu þennan styrk. Þetta er gríðarlega erfitt fyrir þessa þolendur, þannig auðvitað vonast maður alltaf til þess að umfangið sé minna en því miður hefur maður grun um að það muni ennþá fleiri stíga fram og það skiptir máli að fólk hafi svigrúm til þess að segja frá, það sé hlustað og að fólki sé trúað.“

Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra segir um 440 fósturbörn í vistun á landinu í dag. Eftirliti með aðstæðum þeirra hafi verið ábótavant um árabil. „Ég var á fundi með Barna-og fjölskyldustofu, góðum fundi í gær þar sem ég fékk greinargóðar upplýsingar en ég óskaði eftir mun frekari upplýsingum, ég vil fá að vita hvar börnin eru vistuð og hvernig aðbúnað þau búa við í dag.“

Guðlaugur Kristmundssson, formaður Félags fósturforeldra, segir aðgerðirnar gott fyrsta skref en tryggja þurfi að eftirliti sé sinnt í núverandi kerfi sem nýlega hafi verið gjörbreytt. „Hvernig er þessu lögbundna eftirliti nú háttað vegna þess að við viljum hafna því að það eigi að teikna upp nýtt kerfi, notum það sem þegar er.“

Eftir tíðindi dagsins hafi starfsmenn barnaþjónustu sveitarfélaga haft samband og óskað þess að félagið tryggi að ákveðnir þættir verði hafðir til hliðsjónar í útttekt stjórnvalda.

„Þau leita ekki til síns yfirmanns sem er sveitarstjórinn, eða til eftirlitsstofnunar ríkisins sem er þá gæða og eftirlitsstofnun eða barna- og fjölskyldustofu eða ráðuneytisins til að koma þessum áhyggjum á framfæri. Þau koma til okkar vegna þess að þau eins og við eru búin að upplifa það að það er algjört afskiptaleysi í þessum þunga málaflokki.“

Börn og uppeldi

