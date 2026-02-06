„Eftirlit sveitarfélaga með fósturbörnum er brotið“ Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 6. febrúar 2026 12:17 Guðlaugi hafa borist símtöl og skilaboð frá hátt í fjörutíu manneskjum sem búa yfir sárri reynslu vegna dvalar á fósturheimilinu Bakkakoti. Vísir/Vilhelm Eftirlit sveitarfélaga með fósturbörnum er brotið. Þetta segir formaður Félags fósturforeldra. Lausnin sé ekki endilega að teikna upp nýtt kerfi utan um fósturbörn heldur miklu frekar að stjórnvöld tryggi að verkefnum sveitarfélaga gagnvart fósturbörnum sé sinnt. Hann hefur fengið skilaboð og símtöl frá hátt í fjörutíu manns sem sé með brotna æsku eftir dvölina á Bakkakoti. Kveiksþátturinn um menn sem voru sem börn sendir í fóstur á sveitabæinn Bakkakot og lýsa grófu ofbeldi hefur vakið upp umræðu í samfélaginu. Þrír þeirra áttu fund með forsætisráðherra í gær. Guðlaugur Kristmundssson, formaður Félags fósturforeldra, segist ekki binda neinar vonir við að málaflokkur fósturbarna batni með frumvarpi sem er í farvatninu þrátt fyrir samtöl félagsins við ráðuneytið. „Það má bara sjá í athugasemd að það standi nú ekki til að endurskoða fósturkaflann og þá standi til að gera það síðar. Þetta eigi að bíða betri tíma.“ Guðlaugur segir kaflann um fósturbörn og foreldra alltaf mæta afgangi og stjórnvöld beri fyrir sig skort á upplýsingum. „En sama þó að það liggi fyrir, þá hefur aldrei verið farið í þá vinnu að bregðast við því og fara í gagnasöfnun þar sem, og ástæðan er hreinlega að málaflokkurinn liggur hjá öllum sveitarfélögunum og eftirlitið hjá sveitarfélögunum er brotið.“ Svarið sé ekki að kollvarpa kerfinu heldur að menn fari að lögum. „Og sveitarstjórnir, sveitarstjórar, þurfa núna bara aðeins að horfa inn á við og skoða bara, er búið að heimsækja bornin sem mitt sveitarfélag sendi í fóstur?“ Þá vill hann að allt sveitarstjórnarfólk íhugi og komist að raun um stöðu barnanna: „Sendi mitt sveitarfélag börn í Bakkakot? Eru börn frá mínu sveitarfélagi í dag á einhverju Bakkakoti í dag um landið?“ Hátt í fjörutíu manns hafa sett sig í samband við Guðlaug frá því Bakkakotsmálið kom upp. „Ég gat ekki ímyndað mér að það hefðu ljótari hlutir átt sér stað í Bakkakoti en höfðu þegar komið fram í fjölmiðlum nú þegar. Og ég skil það miðað við þessar lýsingarnar. Þetta er svo ógeðslegt,” sagði Guðlaugur sem var augljóslega mikið sleginn vegna frásagnanna. „Það er svo mikill sársauki hjá þessu fólki og ég finn svo til með því. Og þetta er fólk sem bara lifir sinn dag og getur ekki sagt maka sínum eða fjölskyldunni sinni frá því að það var þarna. En það hefur hringt inn í mig og sagt mér frá því. Og ég er bara þakklátur fyrir það og mig langar, mig langar að vera til staðar fyrir þetta fólk. Þetta var ekki í lagi,“ segir Guðlaugur. 