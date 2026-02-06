Innlent

Snjór á Hellisheiðinni

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Snjóþekja er á Hellisheiðinni.
Snjóþekja er á Hellisheiði, Mosfellsheiði og á Kjósarskarði. Hálkublettir eru á Sanskeiði og í Þrengslum.

Þetta kemur fram á vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is. Lítið sem ekkert hefur snjóað á suðvesturhorni landsins síðasta mánuðinn, til að mynda snjóaði ekkert í Reykjavík í janúar. Þeir sem leggja leið sína um Hellisheiði, Mosfellsheiði og Kjósarskarð geta loks fengið að sjá snjóinn.

Snjóþekja er einnig á Holtavörðuheiði og hálka á Bröttubrekku og Laxárdalsheiði. Á Norðurlandi er þæfingur á Hringveginum um Húnavatnssýslur en hálka eða snjóþekja á flestum leiðum. 

Á Austurlandi er ófært um Öxi og Breiðdalsheiði og flughált á hluta Upphéraðsvegar. Hálka eða hálkublettir eru á flestum leiðum.

