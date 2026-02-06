Snjór á Hellisheiðinni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 6. febrúar 2026 10:08 Snjóþekja er á Hellisheiðinni. Vegagerðin Snjóþekja er á Hellisheiði, Mosfellsheiði og á Kjósarskarði. Hálkublettir eru á Sanskeiði og í Þrengslum. Þetta kemur fram á vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is. Lítið sem ekkert hefur snjóað á suðvesturhorni landsins síðasta mánuðinn, til að mynda snjóaði ekkert í Reykjavík í janúar. Þeir sem leggja leið sína um Hellisheiði, Mosfellsheiði og Kjósarskarð geta loks fengið að sjá snjóinn. Snjóþekja er einnig á Holtavörðuheiði og hálka á Bröttubrekku og Laxárdalsheiði. Á Norðurlandi er þæfingur á Hringveginum um Húnavatnssýslur en hálka eða snjóþekja á flestum leiðum. Á Austurlandi er ófært um Öxi og Breiðdalsheiði og flughált á hluta Upphéraðsvegar. Hálka eða hálkublettir eru á flestum leiðum. Umferð Mest lesið Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður Innlent Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum Innlent Sendi rangt skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Innlent Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Erlent Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Erlent „Flókið að koma saman framboði með fjóra flokka“ Innlent Mátti ekki kalla Samtökin '78 „hagsmunasamtök barnaníðinga“ Innlent Hátt settur leyniþjónustumaður skotinn og særður í Moskvu Erlent Sorglegt að sonurinn sé aðeins tala á blaði Innlent Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Erlent Fleiri fréttir Ragnheiður nýr forseti LUF Snjór á Hellisheiðinni Risa framkvæmd við Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum „Flókið að koma saman framboði með fjóra flokka“ Ölvun og þjófnaðir Sendi rangt skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður „Gamlar“ kempur kenndu bridge á Laugarvatni Mátti ekki kalla Samtökin '78 „hagsmunasamtök barnaníðinga“ Aldrei eins lítið í læknum og fuglunum er tekið að fækka Sorglegt að sonurinn sé aðeins tala á blaði Skjálftahrina í Mýrdalsjökli „Við sáum það að þetta hreyfði við forsætisráðherra“ Fór ekki á milli mála að Jón Þór ætlaði að drepa hana Þurfa aftur að rannsaka mál tveggja barna á Múlaborg Sorglegt að vera einungis tala á blaði Konur í Framsókn sjá að sér Stjórnin treystir Margréti Enginn rökstuddur grunur um að önnur konan hafi brotið af sér Skila af sér breyttri Reykjavíkurleið í febrúar Framsóknarmenn takast hart á að tjaldabaki Mikil mótstaða íbúa á hitafundi um flutning kaffistofunnar Saka stjórnina um „óskhyggju, afneitun og ímyndaðan veruleika“ Grautfúl Kristrún og Vetrarhátíð hefst í kvöld Tíu tilkynnt um veikindi eftir að hafa borðað mat frá Vitatorgi Afturkalla endurvigtunarleyfi Brims vegna „stórfellds gáleysis“ Fimm prósent atvinnuleysi í lok árs 2025 Samningaviðræðum slitið og áframhaldandi samstarf Í-listans úr sögunni Margir sem þurfa að horfa eða hlusta til að sofna Sjá meira