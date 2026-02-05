Innlent

Grautfúl Krist­rún og Vetrar­há­tíð hefst í kvöld

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um efnahagsástandið í landinu sem var til umræðu á Alþingi í morgun. 

Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagðist þar vera „grautfúl“ yfir nýjustu verðbólgumælingum en ítrekaði nauðsyn þess að halda plani til langs tíma og stefna að hallalausum fjárlögum.

Einnig segjum við frá nýrri könnun þar sem landsmenn lýsa versnandi upplifun af samfélagsmiðlum en þar kemur einnig fram yfirgnæfandi stuðningur við að hækka aldurstakmörk slíkra miðla. 

Vetrarhátíð er að ganga í garð og við hitum upp fyrir hana í fréttatímanum og förum yfir það helsta sem í boði verður fyrir borgarbúa næstu daga.

Í sportpakkanum verður svo farið yfir bikarúrslitin í körfu kvenna. 

