Aftur­kalla endurvigtunarleyfi Brims vegna „stófellds gá­leysis“

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Málið komst upp þegar verið var að vigta afla úr fiskiskipinu Helgu Maríu RE-3.
Málið komst upp þegar verið var að vigta afla úr fiskiskipinu Helgu Maríu RE-3.

Fiskistofa hefur ákveðið að afturkalla endurvigtunarleyfi Brim hf. í Reykjavík frá og með 9. mars næstkomandi, vegna alvarlegs brots sem átti sér stað þegar hugbúnaðarinnsigli vogar var rofið án þess að gripið væri til viðeigandi ráðstafana, til að mynda að fá vogina löggilda upp á nýtt.

Samkvæmt úrskurði Fiskistofu urðu veiðieftirlitsmenn þess varir í janúar síðastliðnum að hugbúnaðarinnsigli vogar sem notuð var til vigtunar á afla væri rofið. Málið var tekið til skoðunar og Brim gefið tækifæri til að koma athugasemdum á framfæri. Samkvæmt svörum fyrirtækisins hafði vogið bilað og rafvirki skipt um kraftnema og kaliberað vogina. Mannleg mistök hefðu leitt til þess að láðst hafði að kalla til löggildingaraðila til að láta löggilda vogina eftir viðgerðina. Brim benti hins vegar á að vigtun með annarri vog hefði skilað sömu niðurstöðu og hin vogin.

Að því er fram kemur í úrskurði Fiskistofu gat Brim ekki sýnt fram á það hvenær viðgerðin hefði farið fram né hvað var gert. Þannig væri ekki hægt að segja til um hvort átt hafi verið við hugbúnað sem leitt hefði til innsiglisrofs.

Brim hefði brotið gegn reglugerð með því að tryggja ekki að sú vog sem notuð var við endurvigtun uppfyllti skilyrði löggildingar. Fiskistofu bæri að afturkalla vigtunarleyfi aðila ef hann, fyrirsvarsmenn hans, starfsmenn eða aðrir sem störfuðu í þágu hans hefðu brotið gegn lögum eða reglum settum samkvæmt lögum. 

Það var niðurstaða Fiskistofu að Brim hefði sýnt af sér stórfellt gáleysi með því að hafa ekki tryggt að innsigli vogarinnar sem notuð var til vigtunar sjávarafla væri órofið.

„Við mat á þeim hagsmunum sem brotið ógnar lítur Fiskistofa til þess að þeir sem hafa leyfi Fiskistofu til endurvigtunar á sjávarafla, eru með leyfisveitingunni treyst til þess að framkvæma, í samræmi við ákvæði laga og reglugerða, vigtun á sjávarafla sem veiddur er úr auðlind sem er í eigu allra landsmanna. Leyfið er veitt í trausti þess að leyfishafi hagi framkvæmd vigtunar í samræmi við lög og að öll framkvæmd einkennist af því öryggi og festu sem endurspegli hina ríku almannahagsmuni sem felist í vigtuninni, enda byggist endanleg aflaskráning á henni,“ segir í úrskurðinum.

