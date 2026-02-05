Innlent

Fimm prósent at­vinnu­leysi í lok árs 2025

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Atvinnuleysi jókst um tvö prósent milli ára.
Atvinnuleysi mældist fimm prósent á fjórða ársfjórðungi 2025, þegar 11.800 einstaklingar voru atvinnulausir að meðaltali. Til samanburðar voru 6.800 einstaklingar atvinnulausir á fjórða ársfjórðungi 2024, þegar atvinnuleysi mældist 2,9 prósent.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýjum tölum frá Hagstofu Íslands. 

Atvinnuþátttaka á síðasta ársfjórðungi 2025 var 80 prósent og hlutfall starfandi einstaklinga af mannfjölda 76 prósent. Alls voru 72,3 prósent kvenna starfandi og 79,4 prósent karla.

„Að jafnaði voru 200.400 manns við vinnu í hverri viku ársfjórðungsins eða 90,4% starfandi fólks og 68,7% af heildarmannfjölda 16–74 ára. Meðalfjöldi heildarvinnustunda á viku var 35,8 klukkustundir hjá þeim sem voru við vinnu í viðmiðunarvikunni, 40,5 klukkustundir hjá þeim sem voru í fullu starfi og 22,2 klukkustundir hjá þeim sem voru í hlutastarfi,“ segir í tilkynningu Hagstofunnar.

Ef staðan er borin saman við síðasta ársfjórðung 2024 jókst fjöldi starfandi kvenna um 1.200 milli ára á meðan starfandi körlum fækkaði um 3.200. Atvinnulausum konum fjölgaði um 3.100 og körlum um 1.900.

Alls voru 164 þúsund í fullu starfi, eða 74,1 prósent, og 57.400 í hlutastarfi, eða 25,9 prósent. „Af þeim sem voru í hlutastarfi töldust um 11.500 manns vinnulitlir eða 5,2% af öllum starfandi. Á sama ársfjórðungi 2024 voru 4,1% vinnulitlir en þá var fjöldi þeirra 9.100. Til vinnulítilla telst fólk í hlutastarfi sem bæði getur og vill vinna fleiri vinnustundir en það gerir.“

Meðalfjöldi heildarvinnustunda á viku var 35,8 klukkustundir en þær voru 36,5 á sama tíma árið 2024.

