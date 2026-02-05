Samningaviðræðum slitið og áframhaldandi samstarf Í-listans úr sögunni Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 5. febrúar 2026 09:08 Gylfi Ólafsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Arna Lára Jónsdóttir. Myndin er fengin af Facebook-síðu Í-listans frá því fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2022. Facebook/Í-listinn Samningaviðræðum um áframhaldandi samstarf aðildarflokka Í-listans á Ísafirði fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar hefur verið slitið. Þannig ekki útlit fyrir að boðið verði fram undir merkjum Í-listans á Ísafirði í komandi kosningum en ástæðan er sú að ekki náist samstaða milli aðildarflokkanna um uppstillingu framboðslista né heldur að samræma ólíkar áherslur. Þetta kemur fram í stuttri tilkynningu frá formanni uppstillingarnefndar Í-listans á Facebook-síðu listans nú í morgun. Fyrir rétt rúmri viku síðan auglýsti uppstillingarnefnd eftir fólki sem væri reiðubúið til að taka þátt í kosningunum í vor, en nú virðist ljóst að aðilar að Í-listanum hafa ekki náð saman. Skilja í sátt og með gagnkvæmri virðingu „Aðildarflokkar Í-listans ákváðu í gærkvöld að slíta samningaviðræðum um áframhaldandi samstarf til komandi sveitarstjórnarkosninga. Ekki náðist full samstaða um uppstillingu framboðslistans. Þrátt fyrir góðan vilja og málefnalegt samtal reyndist ekki unnt að samræma ólíkar áherslur. Aðilar skilja í sátt og með gagnkvæmri virðingu, þakka fyrir það samstarf sem átt hefur sér stað og óska hver öðrum velfarnaðar í komandi verkefnum,“ segir í færslunni, sem Valur Richter, formaður uppstillingarnefndar skrifar undir. Samfylkingin, Viðreisn og VG, auk óháðra, buðu fram sameiginlega undir merkjum Í-listans í síðustu kosningum og var lengst af með eins manns meirihluta í bæjarstjórn. Eftir að Arna Lára Jónsdóttir hætti sem bæjarstjóri Í-listans eftir að hún var kjörin á Alþingi fyrir Samfylkinguna, tók Sigríður Júlía Brynleifsdóttir við stjórn bæjarins. Aðrir aðalmenn Í-listans í bæjarstjórn eru Gylfi Ólafsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir og Magnús Einar Magnússon. Sjá einnig: Sigríður Júlía verður bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar Meirihlutinn féll hins vegar í fyrravor eftir að Þorbjörn H. Jóhannesson hætti stuðningi sínum við meirihlutann. Viðreisnarmaðurinn Gylfi Ólafsson, oddviti Í-listans, sagði á þeim tíma að það væri útilokað að nýr meirihluti yrði myndaður í bæjarstjórn. Andinn í bæjarstjórn væri góður þrátt fyrir væringar. Tekur ekki sæti á lista Í færslu sem Nanný Arna birtir á Facebook í morgun segist hún fyrst hafa verið beðin að taka sæti á lista flokksins árið 2014, en að hún hyggist ekki taka sæti á listanum aftur fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor. „Að vinna fyrir sveitarfélagið mitt hefur gefið mér mikið. Ég hef lagt áherslur á umhverfismál, jafnréttismál og málefni sem eru góð fyrir fólk. Ég hef reynt að vera málefnaleg og lagt áherslu á málamiðlanir og gott samstarf. Stundum hef ég þó sett niður fótinn og staðið með pólitískri sannfæringu minni, samanber friðun Jökulfjarða í Strandsvæðaskipulagi Vestfjarða. Verkefnin eru margvísleg, oftast skemmtileg en stundum eins og groundhog day,” skrifar Nanný meðal annars. „Verkefnin eru endalaus og alltaf tækifæri til að gera meira og betra. Ég mun ekki taka sæti á lista fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar, heldur rétti keflið sátt til næstu kynslóðar sveitarstjórnarfulltrúa,“ segir ennfremur í færslunni, þar sem Nanný segist jafnframt hlakka til að verja meiri tíma með fjölskyldu sinni og barnabörnum. Ísafjarðarbær Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Viðreisn Vinstri græn Samfylkingin