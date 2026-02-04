Óskað var aðstoðar lögreglu vegna einstaklings sem var með leiðindi, að því er fram kemur í dagbók lögreglu. Hann reyndist vera eftirlýstur í kerfum lögreglu og var því handtekinn og farið með hann upp á stöð.
Hann var þar vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar máls hans en ekki kemur fram hvort það hafi tengst umræddum leiðindum, eða hvort annars konar leiðindi hafi verið að ræða.
Þetta var á meðal verkefna lögreglumanna á lögreglustöð eitt sem sinnir verkefnum í miðborginni, vesturbænum og á Seltjarnarnesi. Þeir fóru einnig á vettvang á hótel í miðbænum vegna manns sem svaf þar í anddyrinu. Lögreglan vakti manninn og fór hann sína leið.
Annars staðar í borginni var tilkynnt um slys þar sem einstaklingur hafði dottið niður tröppur þegar hann yfirgaf húsnæði. Hann var fluttur með sjúkrabíl á bráðamóttöku til skoðunar.