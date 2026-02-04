Laufey fékk sæta kveðju frá yngsta Grammy-verðlaunahafa sögunnar Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 4. febrúar 2026 13:01 Feðginin Aura V og Fyütch hlutu Grammy-verðlaunin 2026 fyrir bestu barnaplötuna. Getty/Myung J. Chun Feðginin Aura V og Harold Simmons II, betur þekktur undir listamannsnafninu Fyütch, unnu Grammy-verðlaun á dögunum fyrir bestu barnaplötu ársins fyrir plötuna Harmony. Aura V, sem er átta ára gömul, varð þannig yngsti handhafi Grammy-verðlauna í sögunni og sló þannig met Blue Ivy Carter. Aura V nýtti tækifærið í þakkarræðu sinni til að hrósa íslensku tónlistarkonunni Laufeyju og óskaði henni til hamingju með sín verðlaun. Feðginin veittu Grammy-verðlaununum viðtöku á verðlaunaathöfn í Peacock-leikhúsinu í Los Angeles sem fór fram beint á undan aðalverðlaunahátíðinni sem var sjónvarpað síðar um kvöldið. Laufey tók einnig við sínum öðrum Grammy-verðlaunum við sömu athöfn og það hafði ekki farið framhjá Aura V. Laufey og Aura V mættu í sama lit á Grammy-verðlaunahátíðina og nældu sér báðar í verðlaun.Getty „Það er heiður að vera hér í dag, ég átti ekki von á að við myndum ná svona langt. Shout-out til Laufeyjar, ég hitti hana á rauða dreglinum og ég náði að tala aðeins við hana, en ég veit að hún vann líka Grammy svo ég vil óska henni til hamingju,“ sagði Aura V í sinni þakkarræðu. Hún naut aðstoðar pabba síns sem lyfti dóttur sinni svo hún næði upp í míkrafóninn til að halda sína ræðu eftir að Fyütch hafði lokið sínu máli. Ræður þeirra beggja má sjá í spilaranum hér að neðan. Samkvæmt umfjöllun E-online skrifaði Aura V sig á spjöld sögunnar þegar hún veitti verðlaununum viðtöku, en hún er nú yngsti einstaklingurinn sem hlotið hefur Grammy-verðlaun í sögunni. Fyrra met átti engin önnur en Blue Ivy Carter, dóttir tónlistargoðsagnanna Beyoncé og Jay-Z, sem vann til Grammy-verðlauna þegar hún var níu ára fyrir aðkomu sína að laginu Brown Skin Girl, sem fékk verðlaun fyrir besta tónlistarmyndbandið árið 2021. Hér að neðan má einnig finna tónlistarmyndband Fyütch og Aura V við lagið Harmony, titillagið á verðlaunaplötu feðginanna. Grammy-verðlaunin Tónlist Mest lesið Ólöf og Magnús ástfangin á frumsýningu Menning „Skýið er bleikt og við erum sannarlega enn þá á því skýi og í sjokki“ Lífið „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi“ Lífið Síðasti leynigesturinn opinberaður Lífið Laufey fékk sæta kveðju frá yngsta Grammy-verðlaunahafa sögunnar Lífið Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Lífið Hestastelpa úr sveit og sjóðheitur hönnuður Menning Ungir hjartaknúsarar mæta á hvíta tjaldið Bíó og sjónvarp Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 Lífið Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Tíska og hönnun Fleiri fréttir Laufey fékk sæta kveðju frá yngsta Grammy-verðlaunahafa sögunnar „Skýið er bleikt og við erum sannarlega enn þá á því skýi og í sjokki“ Síðasti leynigesturinn opinberaður „Hvernig ég er að gera þetta núna er ekki hægt til lengri tíma“ Tók Indriða í pontu og uppskar hláturskast í þingsal X-ið bætir við sig Bolla Vaskir Valsmenn hressir á Hlíðarenda „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi“ „Ekki er þetta uppáhaldslagið þitt?“ Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ „Þakklát fyrir að eiga stóran orkutank inni í litlum búk“ Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 „Ekki láta aldurinn eða stoltið stoppa þig“ Hvernig breytirðu þér í Dag Sigurðsson? Leyndardómar flugvallarins í Denver: Dómsdagsbyrgi, hakakrossar og blár hestur með rauðglóandi augu Fundu ástina í stjórnarráðinu Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Laufey gæti orðið tvöfaldur Grammy-verðlaunahafi í nótt Kynlíf á ekki að vera vont Dagur kvenfélagskonunnar er í dag 1. febrúar Dýrðardagur í Kenýa endaði með bónorði Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag Úr söngvakeppni í fegurðarsamkeppni Krakkatían: Gott kvöld, handboltinn og Tene Fékk „karlrembu, transfóbíu og rasisma“ í flasið á skurðstofunni Í krabbameinsmeðferð og fæðingarorlofi á sama tíma Sjá meira