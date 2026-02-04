Lífið

Lauf­ey fékk sæta kveðju frá yngsta Grammy-verðlaunahafa sögunnar

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Feðginin Aura V og Fyütch hlutu Grammy-verðlaunin 2026 fyrir bestu barnaplötuna.
Feðginin Aura V og Fyütch hlutu Grammy-verðlaunin 2026 fyrir bestu barnaplötuna. Getty/Myung J. Chun

Feðginin Aura V og Harold Simmons II, betur þekktur undir listamannsnafninu Fyütch, unnu Grammy-verðlaun á dögunum fyrir bestu barnaplötu ársins fyrir plötuna Harmony. Aura V, sem er átta ára gömul, varð þannig yngsti handhafi Grammy-verðlauna í sögunni og sló þannig met Blue Ivy Carter. Aura V nýtti tækifærið í þakkarræðu sinni til að hrósa íslensku tónlistarkonunni Laufeyju og óskaði henni til hamingju með sín verðlaun.

Feðginin veittu Grammy-verðlaununum viðtöku á verðlaunaathöfn í Peacock-leikhúsinu í Los Angeles sem fór fram beint á undan aðalverðlaunahátíðinni sem var sjónvarpað síðar um kvöldið. Laufey tók einnig við sínum öðrum Grammy-verðlaunum við sömu athöfn og það hafði ekki farið framhjá Aura V.

Laufey og Aura V mættu í sama lit á Grammy-verðlaunahátíðina og nældu sér báðar í verðlaun.Getty

„Það er heiður að vera hér í dag, ég átti ekki von á að við myndum ná svona langt. Shout-out til Laufeyjar, ég hitti hana á rauða dreglinum og ég náði að tala aðeins við hana, en ég veit að hún vann líka Grammy svo ég vil óska henni til hamingju,“ sagði Aura V í sinni þakkarræðu. Hún naut aðstoðar pabba síns sem lyfti dóttur sinni svo hún næði upp í míkrafóninn til að halda sína ræðu eftir að Fyütch hafði lokið sínu máli.

Ræður þeirra beggja má sjá í spilaranum hér að neðan. Samkvæmt umfjöllun E-online skrifaði Aura V sig á spjöld sögunnar þegar hún veitti verðlaununum viðtöku, en hún er nú yngsti einstaklingurinn sem hlotið hefur Grammy-verðlaun í sögunni. Fyrra met átti engin önnur en Blue Ivy Carter, dóttir tónlistargoðsagnanna Beyoncé og Jay-Z, sem vann til Grammy-verðlauna þegar hún var níu ára fyrir aðkomu sína að laginu Brown Skin Girl, sem fékk verðlaun fyrir besta tónlistarmyndbandið árið 2021.

Hér að neðan má einnig finna tónlistarmyndband Fyütch og Aura V við lagið Harmony, titillagið á verðlaunaplötu feðginanna. 

Grammy-verðlaunin Tónlist


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.