Vara við svikasímtölum í nafni Sigríðar Bjarkar Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 4. febrúar 2026 10:47 Sigríður Björk Guðjónsdóttir er fyrrverandi ríkislögreglustjóri. vísir/vilhelm Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hafa borist tilkynningar um svikasímtöl þar sem gervigreind er notuð til búa til rödd og kynnir sig sem Sigríði Björk, fyrrverandi ríkislögreglustjóri. Í tilkynningu frá lögreglunnu segir að alla jafna sé hringt úr leyninúmeri. Röddin sem á að vera Sigríður Björk segist vera hringja vegna alvarlegs afbrots og spurt er hvort viðkomandi hafi þegar greitt sekt vegna málsins. Um er að ræða svikasímtöl, ekki persónuleg símtöl frá Sigríði Björk eða lögreglunni. Tekið er fram að lögreglan innheimtir ekki sektir í gegnum síma. „Það er góð regla að gefa aldrei upp kortanúmer í gegnum síma og heimila ekki rafræna auðkenningu nema þú sért sjálf/ur/t að verki," segir í tilkynningunni. Þeir sem telja sig hafa orðið fyrir svikum vegna þessa er bent á að hafa samband við sinn viðskiptabanka og tilkynna málið til lögreglu. Lögreglumál Gervigreind