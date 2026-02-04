Innlent

Vara við svikasímtölum í nafni Sig­ríðar Bjarkar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sigríður Björk Guðjónsdóttir er fyrrverandi ríkislögreglustjóri.
Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hafa borist tilkynningar um svikasímtöl þar sem gervigreind er notuð til búa til rödd og kynnir sig sem Sigríði Björk, fyrrverandi ríkislögreglustjóri.

Í tilkynningu frá lögreglunnu segir að alla jafna sé hringt úr leyninúmeri. Röddin sem á að vera Sigríður Björk segist vera hringja vegna alvarlegs afbrots og spurt er hvort viðkomandi hafi þegar greitt sekt vegna málsins.

Um er að ræða svikasímtöl, ekki persónuleg símtöl frá Sigríði Björk eða lögreglunni. Tekið er fram að lögreglan innheimtir ekki sektir í gegnum síma. 

„Það er góð regla að gefa aldrei upp kortanúmer í gegnum síma og heimila ekki rafræna auðkenningu nema þú sért sjálf/ur/t að verki,“ segir í tilkynningunni.

Þeir sem telja sig hafa orðið fyrir svikum vegna þessa er bent á að hafa samband við sinn viðskiptabanka og tilkynna málið til lögreglu.

