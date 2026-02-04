Lífið

Nakinn á kóræfingu

Stefán Árni Pálsson skrifar
Fannar reif sig úr á miðri æfingu.
Fannar Sveinsson skellti sér á æfingu hjá karlakórnum Esju í síðasta þætti af Gott kvöld á Sýn.

Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson bauð honum með sér en Fannari var það heitt á sjálfri æfingunni að hann byrjaði að afklæðast sem endaði með því að hann sat eftir nakinn.

Það var í raun ekki tiltökumál fyrir kórmeðlimi og hélt æfingin áfram eins og ekkert væri. 

Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti af Gott kvöld, en þættirnir eru á dagskrá á Sýn á föstudagskvöldum og má einnig sjá á streymisveitunni Sýn+.

Klippa: Fannar nakinn á kóræfingu
Gott kvöld


