Nakinn á kóræfingu Stefán Árni Pálsson skrifar 4. febrúar 2026 15:03 Fannar reif sig úr á miðri æfingu. Fannar Sveinsson skellti sér á æfingu hjá karlakórnum Esju í síðasta þætti af Gott kvöld á Sýn. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson bauð honum með sér en Fannari var það heitt á sjálfri æfingunni að hann byrjaði að afklæðast sem endaði með því að hann sat eftir nakinn. Það var í raun ekki tiltökumál fyrir kórmeðlimi og hélt æfingin áfram eins og ekkert væri. Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti af Gott kvöld, en þættirnir eru á dagskrá á Sýn á föstudagskvöldum og má einnig sjá á streymisveitunni Sýn+. Klippa: Fannar nakinn á kóræfingu Gott kvöld