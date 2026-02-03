Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn myndu báðir fá átta fulltrúa inn í borgarstjórn Reykjavíkur samkvæmt nýrri könnun Gallúp. Enn er borgarstjórnarmeirihlutinn fallinn og hafa bæði Framsókn og Flokkur fólksins þurkast út.
Samkvæmt nýrri Gallupkönnun sem framkvæmd var fyrir Viðskiptablaðið 5. til 30. janúar nýtur Sjálfstæðisflokkurinn enn mests fylgis í borginni, eða um 32,7 prósenta, sem er þó tæplega tveggja prósentustiga lækkun frá þjóðarpúlsi Gallup frá því í desember en þá fékk flokkurinn 35,5 prósent.
Næststærst er Samfylkingin með um 29,4 prósenta fylgi, sem er sex prósentustiga aukning frá þeim 23 prósentum sem flokkurinn mældist með í þjóðarpúlsinum í desember.
Þessi könnun var að mestu framkvæmd þegar enn var uppi óvissa um oddvitasæti Samfylkingarinnar í borginni.
Ljóst varð hinn 6. janúar að Hildur Björnsdóttir myndi leiða lista Sjálfstæðismanna, eftir að Guðlaugur Þór Þórðarson útilokaði framboð rétt fyri framboðsfrest.
Þá var enn óvissa um oddvitasæti Samfylkingarinnar fram til 24. janúar, þegar Pétur Marteinsson var kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík eftir að hafa skákað sitjandi borgarstjóra, Heiðu Björgu Hilmisdóttur, sem hafði gegnt oddvitastöðu flokksins í rúmt ár.
Miðað við þetta myndu báðir flokkarnir fá átta fulltrúa, en tólf fulltrúa þarf til þess að mynda meirihluta í 23 manna borgarstjórn.
Framsókn fær engan fulltrúa samkvæmt könnuninni, og ekki heldur Flokkur fólksins eða Vor til vinstri.
Sósíalistar, Píratar og Vinstri græn fá einn fulltrúa hver. Miðflokkurinn og Viðreisn fá hvor um sig tvo fulltrúa.
Miðað við könnunina – vilji Sjálfstæðismenn og Samfylkingarmenn forðast samstarf með hvor öðrum – þyrftu flokkarnir líklegast báðir að sannfæra Björgu Magnúsdóttur, nýjan oddvita Viðreisnar, um að mynda með sér meirihluta.
Þannig gæti Sjálfstæðisflokkurinn og Viðreisn myndað tólf manna meirihluta með Miðflokknum, en Samfylkingin og Viðreisn gætu myndað meirihluta með tveimur af þeim þremur flokkum sem hljóta aðeins einn fulltrúa (VG, Pírötum eða Sósíalistum).
Vissulega getur allt gerst og enn eiga oddvitar flokkanna eftir að útiloka nokkurt samstarf.