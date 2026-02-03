Héraðsdómur Suðurlands hafnaði nú síðdegis kröfu lögreglunnar um gæsluvarðhald yfir tveimur starfsmönnum hjúkrunarheimilisins Hraunbúða í Vestamannaeyjum, sem hafa verið í haldi lögreglu frá því í gær í tengslum við andlát konu á tíræðisaldri. Samkvæmt heimildum fréttastofu hóf lögreglan rannsókn á andlátinu eftir tilkynningu frá öðrum starfsmanni hjúkrunarheimilisins í kjölfar lyfjagjafar.
Konan, sem var 97 ára gömul, lést á miðvikudag í síðustu viku en hún hafði þegið líknandi meðferð á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í aðdraganda andlátsins.
Samkvæmt heimildum fréttastofu grunaði fjölskyldu konunnar ekki að andlátið gæti hafa borið að með saknæmum hætti fyrr en lögreglan hafði skyndilega samband um helgina. Útför var áætluð síðar í vikunni en jarðneskar leifar konunnar voru fluttar upp á meginlandið í gær til krufningar.
„Á sunnudaginn núna um helgina þá er haft samband við okkur Lögregluna á Suðurlandi þar sem okkur er falin þessi rannsókn. Rannsóknin beinist að andláti manneskju í Vestmannaeyjum í síðustu viku og við leggjum af stað í þessa rannsókn og erum nú í skýrslutökum og með fólk í Vestmannaeyjum,“ sagði Jón Gunnar Þórhallsson yfirlögregluþjónn Lögreglunnar á Suðurlandi.
Rannsókn málsins er í höndum lögreglustjórans á Suðurlandi en ekki Lögreglunnar í Vestmannaeyjum og er það vegna fjölskyldutengsla starfsmanns þar við málsaðila.
Fyrr í dag var farið fram á gæsluvarðhald yfir tveimur starfsmönnum hjúkrunarheimilisins vegna rannsóknarhagsmuna en samkvæmt heimildum fréttastofu gegnir annar starfsmaðurinn stjórnunarstöðu á hjúkrunarheimilinu.
Kröfu lögreglu um gæsluvarðhald var hins vegar hafnað af Héraðsdómi Suðurlands nú síðdegis en samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi verður niðurstaða héraðsdóms kærð til Landsréttar.
Jón Gunnar segir ekki ljóst hvenær skýrslutökum í málinu verði lokið. Talsvert af gögnum þurfi að yfirfara.
„Það er búið að taka skýrslur af sakborninum og þær verða vafalaust fleiri.“
Hafa sakborningar tekið afstöðu til sakargifta?
„Ég get ekki tjáð mig um það.“
Samkvæmt heimildum fréttastofu hófst rannsókn málsins eftir að starfsmaður hjúkrunarheimilisins tilkynnti alvarlegt atvik í tengslum við lyfjagjöf.
„Við erum með vitni í málinu og þau geta verið af ýmsum toga þannig að þetta eru talsvert margar skýrslutökur sem þurfa að fara fram“