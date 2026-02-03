Innlent

Snjó­leysi í Reykja­vík í janúar ekki eins­dæmi en afar fá­títt

Berhöfðaður Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir tíðarfarið í hæsta máta óvenjulegt.
Í janúar mældist enginn snjór í Reykjavík. Mánuðurinn var þannig snjólaus með öllu.

Þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur í fréttaskeyti sem hann birtir á Facebook-síðu sinni. Hann segir þetta ekki einsdæmi en þó verður hann að fletta býsna langt aftur í bókum sínum til að finna svipaða tíð.

„Eftir því sem ég kemst næst var svipað upp á teningnum 1929 og 1940. Einn alvítur dagur mældist í janúar 1961 og aftur 2002. Í Reykjavík var síðast alhvít jörð 16. desember og reyndar einnig föl daginn áður. Það voru einu dagarnir með snjó í desember,“ segir Einar.

Kort sem Einar birtir með skeyti sínu, af Brunni Veðurstofunnar, sem sýnir reiknað snjómagn á landinu að morgni 3. febrúar.

Að hans sögn er veturinn skilgreindur frá desember til mars og er hann því hálfnaður. 

„Þá mánuði 1976-77 var óvenju snjólétt í höfuðborginni og aðeins 5 alhvítir dagar í heild sinni. Þennan veturinn eru þeir aðeins tveir (mikil fannkoma 27. október tilheyrir haustinu). Ég tel ólíklegt að það snjói næstu 7 til 10 dagana. Ómögulegt er að segja hvað gerist eftir miðjan mánuðinn og þá er mars allur eftir,“ segir Einar.

Tíðarfarið að undanförnu er því óvenjulegt í alla staði.

