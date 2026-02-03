Að minnsta kosti átta starfsmenn á bráðamóttökunni í Fossvogi í Reykjavík hafa verið útsettir fyrir berklum, en þeir eru hvorki veikir né smitandi. Þá getur vel verið að þeir hafi smitast af veirusýkingunni fyrir mörgum árum.
Rafn Benediktsson, framkvæmdastjóri bráða-, lyflækninga- og endurhæfingarþjónustu Landspítala, staðfestir þetta í samtali við Vísi en mbl.is greindi fyrst frá.
Hann útskýrir að starfsmennirnir hafi í raun fengið jákvætt svar í mótefnaprófi. Heldur sé engin sönnun fyrir því að starfsmennirnir hafi smitast af bakteríunni á bráðamóttökunni.
Rafn útskýrir að Landspítalinn hafi nýlega tekið upp á því að skima eftir berklum í auknum mæli.
„Það eru mikil þrengsli og gera okkur stundum erfitt fyrir að vinna vinnuna okkar. En meðal annars vegna þessa þá höfum við brugðið á ýmis ráð og meðal annars er í gangi mjög öflug skimun og leit að duldum berklum, sem margir kannast nú við frá barnæsku,“ segir hann og minnist á hina svokölluðu berklaplásta sem iðulega voru notaðir til að skima fyrir berklum.
En fyrir nokkrum árum hafi spítalinn tekið upp blóðpróf, sem sé miklu næmara en berklaplástrarnir, og þannig sé markvisst skimað á ýmsum deildum spítalans, þar á meðal á bráðamóttökunni, ef grunur vaknar um smit.
„Það hefur ákveðinn fjöldi einstaklinga greinst með jákvætt mótefnasvar,“ segir Rafn.
„En það þýðir alls ekki að þessir einstaklingar séu veikir, og þeir eru ekki með klínísk einkenni eða með smitandi berkla,“ útskýrir hann.
Þetta kallist huldir berklar. Erna Milunka Kojic, yfirlæknir á smitsjúkdómadeild Landspítalans, ræddi þá í Reykjavík síðdegis í dag.
Rafn heldur áfram:
„Jú, eins og kemur fram í fyrirsögnum þá eru átta manns sem hafa orðið útsettir fyrir berklum en það er engin sönnun fyrir því að það hafi orðið á bráðamóttökunni,“ bætir hann við.
„Það gæti allt eins hafa orðið fyrir fimm árum eða 10 árum, þegar ekki voru svona ákveðnar skimunaraðgerðir í gangi.“
Berklar eru ekki mjög smitandi samanbornir við veirusýkingar á borð við inflúensu, mislinga eða hina alræmdu kórónuveiru. Samkvæmt Vísindavefnum er smithætta almennt meiri eftir því sem samskipti við sjúkling eru nánari.
Rafn viðurkennir að oft sé afar þröngt á bráðamóttökunni.
„En það er auðvitað staðreynd, eins og við höfum bent á oft áður, að bráðamóttakan er mjög oft yfirfull og það er takmarkaður fjöldi einangrunarplássa og það gerir okkur vissulega erfiðara fyrir að sinna vinnunni okkar. En fólkið á bráðamóttökunni kann að standa sig mjög vel þarna.“