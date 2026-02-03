Fjölskyldu konu á tíræðisaldri, sem lést á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum í síðustu viku, grunaði ekki að andlátið gæti hafa borið að með saknæmum hætti fyrr en Lögreglan á Suðurlandi hafði samband við hana um helgina. Lögreglan í Vestmannaeyjum sagði sig frá rannsókn málsins vegna fjölskyldutengsla starfsmanns hennar við konuna.
Þetta herma heimildir Vísis en mikið hefur verið fjallað um málið frá því að tveir starfsmenn hjúkrunarheimilisins voru handteknir í gær. Farið hefur verið fram á gæsluvarðhald yfir þeim báðum en ákvörðun dómara um það liggur ekki enn fyrir. Krafa um gæsluvarðhald var tekin fyrir í hádeginu.
Samkvæmt heimildum Vísis lést konan á miðvikudag í síðustu viku eftir að hafa þegið líknandi meðferð á hjúkrunarheimilinu um nokkurt skeið. Rannsókn lögreglu hafi hafist á laugardag en á sunnudag hafi Ríkissaksóknari óskað eftir því við Lögregluna á Suðurlandi að hún tæki yfir rannsóknina.
Sem áður segir grunaði fjölskylduna ekki að andlát konunnar hefði borið að með saknæmum hætti en hún var að undirbúa útför konunnar þegar lögregla tilkynnti henni um að rannsókn væri hafin á andlátinu. Útförin átti að fara fram síðar í vikunni en nú hafa jarðneskar leifar konunnar verið fluttar upp á land til krufningar.