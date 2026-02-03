Innlent

Grafið í há­spennu­streng í Urriðaholti

Árni Sæberg skrifar
Hér varð umferðaróhapp í morgun, á meðan rafmagnlaust var í Urriðaholti og Kauptúni.
Grafið var í háspennustreng í Urriðaholti í Garðabæ klukkan 10:40 í morgun með þeim afleiðingum að rafmagn fór af öllu Urriðaholti og Kauptúni. Umferðarslys varð á meðan rafmagnslaust var.

Sigrún Inga Ævarsdóttir, upplýsingafulltrúi HS Veitna, segir í samtali við Vísi að viðgerð á strengnum standi enn yfir en rafmagni hafi verið komið á alla notendur klukkan 10:58.

Líkt og Vísir greindi frá í morgun varð umferðarslys á gatnamótum Urriðaholtsstrætis og Kauptúns laust fyrir klukkan 11, þegar umferðarljós voru óvirk vegna rafmagnsleysisins.

