Miðflokkurinn ætlar að bjóða fram lista í Vestmannaeyjum í komandi sveitarstjórnarkosningum. Þetta verður í fyrsta sinn sem flokkurinn býður fram í sveitarfélaginu en flokkurinn lýsir nú eftir áhugasömum til að taka sæti á lista flokksins í Eyjum fyrir kosningarnar í vor.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Miðflokknum.
„Ákveðið hefur verið að bjóða fram lista Miðflokksins í Vestmannaeyjum í komandi sveitarstjórnarkosningum. Var þetta ákveðið í framhaldi af fjölsóttum stjórnmálafundi Miðflokksins í Eyjum í ársbyrjun og eftir ákall bæjarbúa í þá veru,“ segir meðal annars í tilkynningunni.
Þá verða frambjóðendur flokksins kynntir hver á fætur öðrum á næstu dögum á Facebooksíðu Miðflokksins í Vestmannaeyjum og eru áhugasamir hvattir til að setja sig í samband við Miðflokksdeild Vestmannaeyja þar sem Guðni Hjörleifsson er formaður.
Í síðustu sveitarstjórnarkosningum fengu þrír flokkar kjörna fulltrúa í bæjarstjórn Vestmannaeyja, Eyjalistinn og Fyrir Heimaey sem saman mynda núverandi meirihluta, og Sjálfstæðisflokkurinn sem er í minnihluta.