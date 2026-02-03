Öðru embætti falið að rannsaka andlátið Árni Sæberg skrifar 3. febrúar 2026 09:41 Lögreglan í Vestmannaeyjum fer ekki með rannsókn málsins. Vísir/Ívar Fannar Rannsókn Lögreglunnar á Suðurlandi á andláti á sjúkrastofnun í Vestmannaeyjum hófst um helgina en andlátið bar að í síðustu viku. Ríkislögreglustjóri fól embættinu að sinna rannsókninni þrátt fyrir að hún ætti að heyra undir Lögregluna í Vestmannaeyjum. Þetta segir Jón Gunnar Þórhallsson, yfirlögregluþjónn lögreglunnar á Suðurlandi, í samtali við fréttastofu. Hann kveðst ekki geta gefið upp ástæður þess að embætti hans var falin rannsóknin. Eru einhverjir hagsmunárekstrar eða eitthvað slíkt? „Ég geti ekkert farið út í það neitt nánar, það verður bara að koma í ljós á seinni stigum.“ Taka ákvörðun um gæsluvarðhald í dag Í gær var greint frá því að tveir hefðu verið handteknir í tengslum við andlátið. Í frétt Mbl.is um málið var haft eftir heimildum miðilsins að um starfsmenn hjúkrunarheimilis í bænum væri að ræða. Fréttastofu hafa borist ábendingar þess efnis en Jón Gunnar segist ekkert geta staðfest í þeim efnum. Hann segir að skýrslutökur yfir sakborningunum tveimur séu í fullum gangi og að ákveðið verði í dag hvort farið verði fram á gæsluvarðhald yfir þeim. Heimilt er að halda grunuðum manni í haldi í sólarhring án gæsluvarðhaldsúrskurðar. Tjáir sig ekki um hvort áverkar séu á líkinu Er þetta rannsakað sem manndráp? „Við erum að rannsaka andlát og hvort það hafi átt sér stað með saknæmum hætti eða ekki,“ segir Jón Gunnar. Hann geti ekki tjáð sig um hvort áverkar séu á hinum látna. Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Lögreglumál Lögreglan Vestmannaeyjar Mest lesið „Svona rosaleg vanlíðan getur ekki staðið endalaust“ Innlent Segir vonbrigðin með prinsessuna rista djúpt Erlent Sláandi niðurstöður um afstöðu Dana til sambandsins við Bandaríkin Erlent Þrettán ára synti fjóra kílómetra til að bjarga fjölskyldu sinni Erlent Tveir handteknir í tengslum við andlát í Vestmannaeyjum Innlent Rétt var að svipta Guðmund Karl lækningaleyfinu Innlent Öðru embætti falið að rannsaka andlátið Innlent Átta frambjóðendur VG berjast um þrjú sæti á lista í Reykjavík Innlent Ákærður í 38 liðum og löng biðröð fyrir utan réttinn í Osló Erlent Nakinn á rölti og hrækt í hár ökumanns Innlent Fleiri fréttir Öðru embætti falið að rannsaka andlátið Rétt var að svipta Guðmund Karl lækningaleyfinu Átta frambjóðendur VG berjast um þrjú sæti á lista í Reykjavík Litlar breytingar á fylgi flokkanna Nakinn á rölti og hrækt í hár ökumanns „Svona rosaleg vanlíðan getur ekki staðið endalaust“ Þriðjungi finnst erfitt að fylgjast með fréttum Segir loðnuna allsstaðar kveikja vertíðarstemningu „Þá kemur bara allt í einu högg“ Tveir handteknir í tengslum við andlát í Vestmannaeyjum Gagnrýnir stjórnvöld um sinnuleysi vegna fæðuöryggis þjóðarinnar Brottvísanir verði beittasta vopnið Fjölskyldunni vísað til Rússlands en örlög föðurins óljós Fækka sýslumönnum í einn Óttaðist um líf sitt þegar árásin stóð sem hæst Loka framleiðslueldhúsi vegna listeríu Eygló landpóstur greiðir 45 þúsund krónum meira: „Er ekki venjulegt fólk á landsbyggðinni?“ Einum Bifrastarkennaranna sagt upp fyrir ótengdar sakir Vilja ekki óundirbúnar fyrirspurnir í borgarstjórn Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Skýr skilaboð um að það borgi sig ekki að leita til Íslands Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Boðar aðgerðir gegn brotastarfsemi Samstillt þingnefnd vill taka ESB út úr orðalagi nýrrar stefnu Um 125 börn á þyngdarstjórnunarlyfjum og 500 með fitulifur Gagnagrunnur heimilisfanga ICE-liða hýstur á Íslandi Dyravörður tók gest kverkataki Geta stórbætt þjónustu fyrir þau sem greinast með krabbamein Segir af sér þingmennsku að ákveðnu skilyrði uppfylltu Sjá meira