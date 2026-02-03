Innlent

Öðru em­bætti falið að rann­saka and­látið

Árni Sæberg skrifar
Lögreglan í Vestmannaeyjum fer ekki með rannsókn málsins.
Lögreglan í Vestmannaeyjum fer ekki með rannsókn málsins. Vísir/Ívar Fannar

Rannsókn Lögreglunnar á Suðurlandi á andláti á sjúkrastofnun í Vestmannaeyjum hófst um helgina en andlátið bar að í síðustu viku. Ríkislögreglustjóri fól embættinu að sinna rannsókninni þrátt fyrir að hún ætti að heyra undir Lögregluna í Vestmannaeyjum.

Þetta segir Jón Gunnar Þórhallsson, yfirlögregluþjónn lögreglunnar á Suðurlandi, í samtali við fréttastofu. Hann kveðst ekki geta gefið upp ástæður þess að embætti hans var falin rannsóknin.

Eru einhverjir hagsmunárekstrar eða eitthvað slíkt?

„Ég geti ekkert farið út í það neitt nánar, það verður bara að koma í ljós á seinni stigum.“

Taka ákvörðun um gæsluvarðhald í dag

Í gær var greint frá því að tveir hefðu verið handteknir í tengslum við andlátið. Í frétt Mbl.is um málið var haft eftir heimildum miðilsins að um starfsmenn hjúkrunarheimilis í bænum væri að ræða. Fréttastofu hafa borist ábendingar þess efnis en Jón Gunnar segist ekkert geta staðfest í þeim efnum.

Hann segir að skýrslutökur yfir sakborningunum tveimur séu í fullum gangi og að ákveðið verði í dag hvort farið verði fram á gæsluvarðhald yfir þeim. Heimilt er að halda grunuðum manni í haldi í sólarhring án gæsluvarðhaldsúrskurðar.

Tjáir sig ekki um hvort áverkar séu á líkinu

Er þetta rannsakað sem manndráp?

„Við erum að rannsaka andlát og hvort það hafi átt sér stað með saknæmum hætti eða ekki,“ segir Jón Gunnar. Hann geti ekki tjáð sig um hvort áverkar séu á hinum látna.

Lögreglumál Lögreglan Vestmannaeyjar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið