„Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi" Stefán Árni Pálsson skrifar 3. febrúar 2026 10:32 Valdís og Ómar fluttu til Spánar. Kjarnafjölskylda úr Hafnarfirði, ung hjón með 2 börn, ákváðu þann 26. ágúst 2022 að flytja til Spánar. Síðla þess dags sat húsmóðirin, Valdís Hrönn Berg Ingudóttir, að skoða spænskar fasteignasölusíður og eiginmaður hennar, Ómar Smári Jónsson, kom þreyttur inn úr vinnunni. Hún spyr hvort þau ekki bara að flytja og hann svarar umsvifalaust: „já". Þau sáu það hins vegar ekki fyrir að það tæki þau 18 mánuði að selja draumahúsið sitt í Hafnarfirði. En eftir 20 opin hús og 4 keðjur sem slitnuðu tókst það á endanum. Þau voru hins vegar óþreyjufull og voru rúmu ári síðar búin að festa sér hús í spænskri sveit fyrir utan teppabæinn Crevillent skammt frá Alicante — þrátt fyrir að vera ekki búin að selja eignina á Íslandi. Þau hjónin og börnin þeirra tvö, Rökkvi og Ronja, voru fyrstu Íslendingarnir til að skrá sig til búsetu í Crevillent en spánarbakterían er smitandi og nú eru 12 Íslendingar skráðir þar til heimilis. Í myndbrotinu sem hér fylgir lýsir Valdís því hvernig afborganir af íslenska húsnæðisláninu þeirra fóru úr rúmum 200 þús. krónum á mánuði upp í um hálfa milljón, þar af fóru 10 þúsund krónur til að borga niður höfuðstólinn. „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi," segir Valdís sem starfar í dag sem fjárhagsmarkþjálfi á netinu. Lóa Pind Aldísardóttir og Ívar Kristján Ívarsson myndatökumaður heimsóttu fjölskylduna síðasta sumar og fengu að skyggnast inn í tilveru ungrar fjölskyldu sem er að koma sér fyrir í nýju landi - og það hefur gengið á ýmsu! Afraksturinn af heimsókninni má sjá í 3. þætti af sjöundu þáttaröð Hvar er best að búa? sem er kominn inn á Sýn+. Í myndbandinu sem hér fylgir má sjá brot úr þættinum. Klippa: Eltu ævintýraþrána og flúðu íslenska lánakerfið til Spánar Í þáttaröðinni heimsækir Lóa alls konar fólk, m.a. íslenskar konur sem féllu fyrir ítölsku eyjalífi, unga frumkvöðla sem ákváðu að setjast að nálægt alþjóðaflugvöllum til að auðvelda ferðalög milli heimsálfa, körfuboltafjölskyldu sem hefur verið í fjarbúð milli ótal landa og deilir nú tíma sínum milli Njarðvíkur og Póllands, ungri konu sem stofnaði kökufyrirtæki í Köben og konu á miðjum aldri sem fann ástina í örmum Spánverja á Djúpavogi sem leiddi þau til Andalúsíu þar sem við fylgjumst með brúðkaupi þeirra. Og loks kynnumst við hjónum á besta aldri sem höfðu kjark til að setjast að í alræmdri stórborg í Nígeríu umkringd vopnuðum öryggisvörðum. Framleiðandi og leikstjóri þáttanna er Lóa Pind Aldísardóttir, myndatökumenn eru Ívar Kristján Ívarsson og Hákon Pálsson, klippingu annaðist Magnús Ingvar Bjarnason hjá Obbosí. Framleitt af Lóu Production fyrir Sýn. Hvar er best að búa?