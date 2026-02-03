Rétt var að svipta Guðmund Karl lækningaleyfinu Kjartan Kjartansson skrifar 3. febrúar 2026 09:12 Guðmundur Karl Snæbjörnsson. fyrrverandi læknir. Upphaflega hélt hann því fram að landlæknir hefði svipt hann starfsleyfi vegna þess að hann væri honum óþægur ljár í þúfu. Það dróg hann síðar til baka. Heilbrigðisráðuneytið hefur staðfest ákvörðun landlæknis um að svipta Guðmund Karl Snæbjörnsson starfsleyfi sem læknir. Hann hafi framið skýlaus lögbrot með því að halda áfram að auglýsa sig sem lækni eftir að hann var sviptur leyfinu í fyrra. Landlæknir svipti Guðmund Karl lækningaleyfi sínu í fyrra vegna ólögmæts reksturs fjarheilbrigðisþjónustu frá árinu 2023. Taldi embættið að hann hefði brotið alvarlega gegn starfsskyldum sínum og ekki hirt um að bregðast við tilmælum þess. Guðmundur Karl mótmælti sviptingunni á aragrúa forsendna, meðal annars að lagaákvæði sem veitir heimild fyrir því að heilbrigðisstarfsfólk sé svipt starfsleyfi væri of „opið og óljóst“, landlækni hefði skort lagaheimild til að taka ákvörðunina og að hann hefði aldrei hafið starfsemi fjarlæknisþjónustunnar. Heilbrigðisráðuneytið hafnaði öllum málsástæðum Guðmundar Karls. Benti það á að hann héldi enn áfram að auglýsa þjónustu sína sem hefði þannig augljóslega hafið starfsemi, þvert á skýringar Guðmundar Karls. Þá benti ráðuneytið á að Guðmundur Karl titlaði sig enn sem læknir, jafnvel eftir að hann var sviptur starfsleyfinu í fyrra. Það væri skýlaust brot á lögum og sýndi að ekki hefði verið tilgangur með því að áminna Guðmund Karl áður en hann var sviptur leyfinu. Vildi vísa á sníkjudýralyf gegn Covid-19 Þetta var ekki í fyrsta skipti sem Guðmundur Karl komst upp á kant við heilbrigðisyfirvöld. Í kórónuveirufaraldrinum sóttist hann eftir því að fá að skrifa upp á sníkjudýralyf með enga þekkta virkni gegn veirunni en var synjað um leyfi til þess. Það kom þó ekki í veg fyrir að Guðmundur Karl auglýsti ávisanir upp á lyfið á samfélagsmiðli. Lyfjastofnun krafðist þess að hann fjarlægði auglýsingarnar og taldi hann hafa framið eitt af alvarlegustu brotum sem til væru gegn lyfjalögum og reglum um lyfjaauglýsingar. Hann neitaði að verða við kröfu stofnunarinnar. Fréttin verður uppfærð. Heilbrigðismál Stjórnsýsla Mest lesið „Svona rosaleg vanlíðan getur ekki staðið endalaust“ Innlent Segir vonbrigðin með prinsessuna rista djúpt Erlent Sláandi niðurstöður um afstöðu Dana til sambandsins við Bandaríkin Erlent Þrettán ára synti fjóra kílómetra til að bjarga fjölskyldu sinni Erlent Tveir handteknir í tengslum við andlát í Vestmannaeyjum Innlent Rétt var að svipta Guðmund Karl lækningaleyfinu Innlent Öðru embætti falið að rannsaka andlátið Innlent Átta frambjóðendur VG berjast um þrjú sæti á lista í Reykjavík Innlent Ákærður í 38 liðum og löng biðröð fyrir utan réttinn í Osló Erlent Nakinn á rölti og hrækt í hár ökumanns Innlent Fleiri fréttir Öðru embætti falið að rannsaka andlátið Rétt var að svipta Guðmund Karl lækningaleyfinu Átta frambjóðendur VG berjast um þrjú sæti á lista í Reykjavík Litlar breytingar á fylgi flokkanna Nakinn á rölti og hrækt í hár ökumanns „Svona rosaleg vanlíðan getur ekki staðið endalaust“ Þriðjungi finnst erfitt að fylgjast með fréttum Segir loðnuna allsstaðar kveikja vertíðarstemningu „Þá kemur bara allt í einu högg“ Tveir handteknir í tengslum við andlát í Vestmannaeyjum Gagnrýnir stjórnvöld um sinnuleysi vegna fæðuöryggis þjóðarinnar Brottvísanir verði beittasta vopnið Fjölskyldunni vísað til Rússlands en örlög föðurins óljós Fækka sýslumönnum í einn Óttaðist um líf sitt þegar árásin stóð sem hæst Loka framleiðslueldhúsi vegna listeríu Eygló landpóstur greiðir 45 þúsund krónum meira: „Er ekki venjulegt fólk á landsbyggðinni?“ Einum Bifrastarkennaranna sagt upp fyrir ótengdar sakir Vilja ekki óundirbúnar fyrirspurnir í borgarstjórn Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Skýr skilaboð um að það borgi sig ekki að leita til Íslands Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Boðar aðgerðir gegn brotastarfsemi Samstillt þingnefnd vill taka ESB út úr orðalagi nýrrar stefnu Um 125 börn á þyngdarstjórnunarlyfjum og 500 með fitulifur Gagnagrunnur heimilisfanga ICE-liða hýstur á Íslandi Dyravörður tók gest kverkataki Geta stórbætt þjónustu fyrir þau sem greinast með krabbamein Segir af sér þingmennsku að ákveðnu skilyrði uppfylltu Sjá meira