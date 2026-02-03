Innlent

Rétt var að svipta Guð­mund Karl lækningaleyfinu

Kjartan Kjartansson skrifar
Guðmundur Karl Snæbjörnsson. fyrrverandi læknir. Upphaflega hélt hann því fram að landlæknir hefði svipt hann starfsleyfi vegna þess að hann væri honum óþægur ljár í þúfu. Það dróg hann síðar til baka.
Guðmundur Karl Snæbjörnsson. fyrrverandi læknir. Upphaflega hélt hann því fram að landlæknir hefði svipt hann starfsleyfi vegna þess að hann væri honum óþægur ljár í þúfu. Það dróg hann síðar til baka.

Heilbrigðisráðuneytið hefur staðfest ákvörðun landlæknis um að svipta Guðmund Karl Snæbjörnsson starfsleyfi sem læknir. Hann hafi framið skýlaus lögbrot með því að halda áfram að auglýsa sig sem lækni eftir að hann var sviptur leyfinu í fyrra.

Landlæknir svipti Guðmund Karl lækningaleyfi sínu í fyrra vegna ólögmæts reksturs fjarheilbrigðisþjónustu frá árinu 2023. Taldi embættið að hann hefði brotið alvarlega gegn starfsskyldum sínum og ekki hirt um að bregðast við tilmælum þess.

Guðmundur Karl mótmælti sviptingunni á aragrúa forsendna, meðal annars að lagaákvæði sem veitir heimild fyrir því að heilbrigðisstarfsfólk sé svipt starfsleyfi væri of „opið og óljóst“, landlækni hefði skort lagaheimild til að taka ákvörðunina og að hann hefði aldrei hafið starfsemi fjarlæknisþjónustunnar.

Heilbrigðisráðuneytið hafnaði öllum málsástæðum Guðmundar Karls. Benti það á að hann héldi enn áfram að auglýsa þjónustu sína sem hefði þannig augljóslega hafið starfsemi, þvert á skýringar Guðmundar Karls.

Þá benti ráðuneytið á að Guðmundur Karl titlaði sig enn sem læknir, jafnvel eftir að hann var sviptur starfsleyfinu í fyrra. Það væri skýlaust brot á lögum og sýndi að ekki hefði verið tilgangur með því að áminna Guðmund Karl áður en hann var sviptur leyfinu.

Vildi vísa á sníkjudýralyf gegn Covid-19

Þetta var ekki í fyrsta skipti sem Guðmundur Karl komst upp á kant við heilbrigðisyfirvöld. Í kórónuveirufaraldrinum sóttist hann eftir því að fá að skrifa upp á sníkjudýralyf með enga þekkta virkni gegn veirunni en var synjað um leyfi til þess.

Það kom þó ekki í veg fyrir að Guðmundur Karl auglýsti ávisanir upp á lyfið á samfélagsmiðli. Lyfjastofnun krafðist þess að hann fjarlægði auglýsingarnar og taldi hann hafa framið eitt af alvarlegustu brotum sem til væru gegn lyfjalögum og reglum um lyfjaauglýsingar. Hann neitaði að verða við kröfu stofnunarinnar.

Fréttin verður uppfærð.

Heilbrigðismál Stjórnsýsla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið