Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi eða nótt vegna einstaklings sem var sagður ganga um nakinn í póstnúmerinu 105. Þegar að var komið reyndist viðkomandi verulega ölvaður og gat hann ekki gert grein fyrir sér. Hann var því handtekinn og vistaður í fangageymslu.
Annar verulega ölvaður einstaklingur var handtekinn eftir að hann settist inn í farþegasæti bifreiðar og var með árásartilburði við ökumann. Hrækti hann meðal annars í hár ökumannsins.
Einn var handtekinn grunaður um akstur undir áhrifum áfengis og þá var tilkynnt um þjófnað í sundklefa og þjófnað í Hafnarfirði. Skráningarmerki voru fjarlægð af fjórum óskoðuðum bifreiðum og fjórir sektaðir fyrir að tala í síma undir stýri.
