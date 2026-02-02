Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. febrúar 2026 15:32 Stelpurnar tuttugu sem keppa um titilinn Ungfrú Ísland 2026. Arnór Trausti Keppendur í fegurðarsamkeppninni Ungfrú Ísland árið 2026 hafa verið tilkynntir en alls keppa tuttugu stúlkur um titilinn. Ýmissa grasa kennir meðal keppanda, athygli vekur að tónlistarkonan Sigga Ózk, sem keppti í Söngvakeppni sjónvarpsins fyrir nokkrum árum, verður meðal keppanda og jafnframt etja tvíburasystur kappi, Ungfrú Gullfoss og Ungfrú Geysir. Keppnin fer fram 22. apríl næstkomandi þar sem Eva Ruza verður kynnir. Guðrún Eva Hauksdóttir, sem tók við titlinum Ungfrú Ísland eftir að Helena Hafþórsdóttir O'Connor afsalaði sér krúnunni í desember, mun krýna arftaka sinn. Sjá einnig: Ungfrú Ísland rýfur tengslin við Ungfrú Ísland Sigurvegari keppninnar mun síðan keppa fyrir hönd Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs. Hér að neðan má sjá heildarlistann yfir keppendur í Ungfrú Ísland 2026 í stafrófsröð: Aldís Arna Óttarsdóttir - Ungfrú Kópavogur Aldís er Ungfrú Kópavogur.Arnór Trausti Aníta Mist Davíðsdóttir - Ungfrú Esja Aníta er Ungfrú Esja.Arnór Trausti Anna María Eiríksdóttir - Ungfrú Selfoss Anna Maria er Ungfrú Selfoss.Arnór Trausti Bjarkey Rós Þormóðsdóttir - Ungfrú Hvammstangi Bjarkey Rós er Ungfrú Hvammstangi. Dagbjört Fjóla Elísdóttir - Ungfrú Kirkjufell Dagbjört Fjóla er Ungfrú Kirkjufell.Arnór Trausti Elínborg Hrannarsdóttir - Ungfrú Reykjavík Elínborg er Ungfrú Reykjavík.Arnór Trausti Embla Sól Laxdal - Ungfrú Vestmannaeyjar Embla er Ungfrú Vestmannaeyjar. Emma Guðrún Davíðsdóttir - Ungfrú Kvígindisfjörður Emma er Ungfrú Kvígindisfjörður.Arnór Trausti Guðlaug Birta Sigmarsdóttir - Ungfrú Grafarvogur Guðlaug er Ungfrú Grafarvogur.Arnór Trausti Íris María Vilhjálmsdóttir Brown - Ungfrú höfuðborgarsvæði Íris er Ungfrú höfuðborgarsvæði.Arnór Trausti Klara Wanjiru Sindradóttir - Ungfrú Garðabær Klara er Ungfrú Garðabær. Lilja Guðjónsdóttir - Ungfrú Gullfoss Lilja er Ungfrú Gullfoss.Arnór Trausti Nadía Líf Pálsdóttir - Ungfrú Njarðvík Nadía er Ungfrú Njarðvík. Sara Guðjónsdóttir - Ungfrú Geysir Sara er Ungfrú Geysir. Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir - Ungfrú Hafravatn Sigríður er Ungfrú Hafravatn.Arnór Trausti Soffía Ellín Stella Gísladóttir - Ungfrú miðbær Soffía er Ungfrú miðbær.Arnór Trausti Sóldís Embla Ingibjargardóttir - Ungfrú Keflavík Sóldís er Ungfrú Keflavík.Arnór Trausti Sólveig Bech - Ungfrú Árbær Sólveig er Ungfrú Árbær.Arnór Trausti Sólveig Guðmundsdottir - Reykjanesbær Sólveig er Ungfrú Reykjanesbær.Arnór Trausti Valdís María Gunnarsdóttir - Ungfrú Akureyri Valdís er Ungfrú Akureyri.Arnór Trausti Ungfrú Ísland Fegurðarsamkeppnir Mest lesið Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Tíska og hönnun Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Lífið Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Lífið Fundu ástina í stjórnarráðinu Lífið Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Lífið Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Lífið Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Lífið Kynlíf á ekki að vera vont Lífið Leyndardómar flugvallarins í Denver: Dómsdagsbyrgi, hakakrossar og blár hestur með rauðglóandi augu Lífið Hvernig breytirðu þér í Dag Sigurðsson? Lífið Fleiri fréttir Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 „Ekki láta aldurinn eða stoltið stoppa þig“ Hvernig breytirðu þér í Dag Sigurðsson? Leyndardómar flugvallarins í Denver: Dómsdagsbyrgi, hakakrossar og blár hestur með rauðglóandi augu Fundu ástina í stjórnarráðinu Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Laufey gæti orðið tvöfaldur Grammy-verðlaunahafi í nótt Kynlíf á ekki að vera vont Dagur kvenfélagskonunnar er í dag 1. febrúar Dýrðardagur í Kenýa endaði með bónorði Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag Úr söngvakeppni í fegurðarsamkeppni Krakkatían: Gott kvöld, handboltinn og Tene Fékk „karlrembu, transfóbíu og rasisma“ í flasið á skurðstofunni Í krabbameinsmeðferð og fæðingarorlofi á sama tíma Höfðu loks efni á uppsetningu eftir íbúðarkaupin Fréttatía vikunnar: Handboltinn, SA og tvífarar Jói Fel málar með puttunum Catherine O'Hara er látin Brotist inn til sjónvarpsstjörnu og fótboltakappa „Ég er femínisti“ Kossaflens hjá Degi og Ásu í króatískri sigurvímu Búinn að fullkomna geltið og að drepast í bakinu Fólk velji einföldustu leiðina og útiloki foreldra sína Djammaði með feðgunum Kára og Agli Útskýrir hvers vegna hún eyddi myndum af Meghan og Harry Sjá meira