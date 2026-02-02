Lífið

Þær keppa í Ung­frú Ís­land 2026

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Stelpurnar tuttugu sem keppa um titilinn Ungfrú Ísland 2026.
Stelpurnar tuttugu sem keppa um titilinn Ungfrú Ísland 2026. Arnór Trausti

Keppendur í fegurðarsamkeppninni Ungfrú Ísland árið 2026 hafa verið tilkynntir en alls keppa tuttugu stúlkur um titilinn.

Ýmissa grasa kennir meðal keppanda, athygli vekur að tónlistarkonan Sigga Ózk, sem keppti í Söngvakeppni sjónvarpsins fyrir nokkrum árum, verður meðal keppanda og jafnframt etja tvíburasystur kappi, Ungfrú Gullfoss og Ungfrú Geysir.

Keppnin fer fram 22. apríl næstkomandi þar sem Eva Ruza verður kynnir. Guðrún Eva Hauksdóttir, sem tók við titlinum Ungfrú Ísland eftir að Helena Hafþórsdóttir O'Connor afsalaði sér krúnunni í desember, mun krýna arftaka sinn.

Sjá einnig: Ungfrú Ísland rýfur tengslin við Ungfrú Ísland

Sigurvegari keppninnar mun síðan keppa fyrir hönd Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs.

Hér að neðan má sjá heildarlistann yfir keppendur í Ungfrú Ísland 2026 í stafrófsröð:

Aldís Arna Óttarsdóttir - Ungfrú Kópavogur

Aldís er Ungfrú Kópavogur.Arnór Trausti

Aníta Mist Davíðsdóttir - Ungfrú Esja

Aníta er Ungfrú Esja.Arnór Trausti

Anna María Eiríksdóttir - Ungfrú Selfoss

Anna Maria er Ungfrú Selfoss.Arnór Trausti

Bjarkey Rós Þormóðsdóttir - Ungfrú Hvammstangi

Bjarkey Rós er Ungfrú Hvammstangi.

Dagbjört Fjóla Elísdóttir - Ungfrú Kirkjufell

Dagbjört Fjóla er Ungfrú Kirkjufell.Arnór Trausti

Elínborg Hrannarsdóttir - Ungfrú Reykjavík

Elínborg er Ungfrú Reykjavík.Arnór Trausti

Embla Sól Laxdal - Ungfrú Vestmannaeyjar

Embla er Ungfrú Vestmannaeyjar.

Emma Guðrún Davíðsdóttir - Ungfrú Kvígindisfjörður

Emma er Ungfrú Kvígindisfjörður.Arnór Trausti

Guðlaug Birta Sigmarsdóttir - Ungfrú Grafarvogur

Guðlaug er Ungfrú Grafarvogur.Arnór Trausti

Íris María Vilhjálmsdóttir Brown - Ungfrú höfuðborgarsvæði

Íris er Ungfrú höfuðborgarsvæði.Arnór Trausti

Klara Wanjiru Sindradóttir - Ungfrú Garðabær

Klara er Ungfrú Garðabær.

Lilja Guðjónsdóttir - Ungfrú Gullfoss

Lilja er Ungfrú Gullfoss.Arnór Trausti

Nadía Líf Pálsdóttir - Ungfrú Njarðvík

Nadía er Ungfrú Njarðvík.

Sara Guðjónsdóttir - Ungfrú Geysir

Sara er Ungfrú Geysir.

Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir - Ungfrú Hafravatn

Sigríður er Ungfrú Hafravatn.Arnór Trausti

Soffía Ellín Stella Gísladóttir - Ungfrú miðbær

Soffía er Ungfrú miðbær.Arnór Trausti

Sóldís Embla Ingibjargardóttir - Ungfrú Keflavík

Sóldís er Ungfrú Keflavík.Arnór Trausti

Sólveig Bech - Ungfrú Árbær

Sólveig er Ungfrú Árbær.Arnór Trausti

Sólveig Guðmundsdottir - Reykjanesbær

Sólveig er Ungfrú Reykjanesbær.Arnór Trausti

Valdís María Gunnarsdóttir - Ungfrú Akureyri

Valdís er Ungfrú Akureyri.Arnór Trausti
Ungfrú Ísland Fegurðarsamkeppnir


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.