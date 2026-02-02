Innlent

Boðar að­gerðir gegn brotastarfsemi

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Dómsmálaráðherra kynnti í morgun stefnu og aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi hér á landi sem felur meðal annars í sér nýtt samræmt verklag við meðferð brottvísunarmála brotahópa frá EES-ríkjum.

Í hádegisfréttum verður rætt við ráðherrann sem segist vilja senda skýr skilaboð um að það borgi sig ekki að leita hingað til lands.

Þá fjöllum við áfram um hina óhugnanlegu líkamsárás sem framin var í Garðabæ um helgina þegar nokkur ungmenni réðust að manni sem beið eftir strætó.

Einnig segjum við frá norsku krónprinsessunni sem er í miklum vanda heimafyrir og heyrum í Laufey Lín á Grammy-hátíðinni í gærkvöldi þar sem henni hlotnuðust aftur verðlaun.

Og í sportpakkanum verður EM í handbolta gert upp og spáð í spilin varðandi framtíð landsliðsins.

