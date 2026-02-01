Sprengisandur: Laxeldi, verðbólga og falsfréttir Agnar Már Másson skrifar 1. febrúar 2026 09:24 Kristján Kristjánsson stýrir Sprengisandi á Bylgjunni alla sunnudaga milli 10 og 12. Vísir Verðbólga, sjókvíaeldi og falsfréttir eru efst á baugi á Sprengisandi á Bylgjunni í dag. Auk þess lótur fyrrverandi ráðherra og borgarstjóri yfir farinn veg. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra og borgarstjóri, mætir klukkan tíu en hún hlaut á dögunum Þakkarviðurkenningu FKA 2026 fyrir ævilangt og áhrifamikið framlag til stöðu kvenna, forystu og samfélagslegrar framþróunar. Hún ræðir þá viðurkenningu og lítur yfir farin veg auk þess að ræða nútímann og þróun í stjórnmálum. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra ræðir svo verðbólguna klukkan 10.30. Nýjar verðbólgutölur vekja ugg hjá landsmönnum. Fjármálaráðherrann er í eldlínunni, viðurkennir að baráttan við verðhækkanir gangi ekki nógu vel, hagkerfið er að stöðvast og atvinnuleysi að aukast. Hvað er til ráða? Klukkan ellefu mæta Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, og Jóhann Helgi Stefánsson, framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga, og tala um fiskeldi í sjó. Eitt umdeildasta mál nútímans varðar eldi á frjóum laxi í fjörðum landsins og áhættu á erfðablöndun við villta laxastofna í íslenskum ám. Þar mætast stálin stinn þegar kemur að vernd eða nýtingu. Jón Gunnar Ólafsson, lektor við Háskóla Íslands, ræðir svo falsfréttir og upplýsingaóreiðu klukkan 11.30 en hann hefur langa reynslu af rannsóknum á áhrifum falsfrétta og upplýsingaóreiðu í opinberri umræðu. Hvaða áhrif hafa stafrænar breytingar haft á umhverfi stjórnmála, fjömiðlunar og samræðu og þar með lýðræðisins á síðustu árum? Sprengisandur Mest lesið Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Erlent „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Innlent „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Innlent Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Innlent Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Innlent Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Innlent Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Erlent Hlýnandi veður í dag og „meinlaus austanlægð“ í kortunum Innlent Vaktin: Björg Magnúsdóttir leiðir lista Viðreisnar í borginni Innlent Hilmar Gunnarsson er oddviti í Mosfellsbæ Innlent Fleiri fréttir Sprengisandur: Laxeldi, verðbólga og falsfréttir Grunaður um stórfellda líkamsárás „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Hlýnandi veður í dag og „meinlaus austanlægð“ í kortunum Hilmar Gunnarsson er oddviti í Mosfellsbæ Vilhjálmur Árnason leiðir Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ Baráttan hafi verið Viðreisn til sóma „Lúxusvandamál“ að velja og hafna á listann Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ velja sér oddvita „Vinna er heilsuefling“ Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Blótað í Grindavík á nýjan leik Vaktin: Björg Magnúsdóttir leiðir lista Viðreisnar í borginni „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Vilja Hjallastefnugrunnskóla í Árborg Skjálftinn í Bárðarbungu 5,3 að stærð Rýnt í Epstein-skjölin, prófkjör Viðreisnar og árás ungmenna „Koma einhverjir strákar og svo fer allt í háaloft“ Fjórðungur kosið í prófkjöri Viðreisnar Maður hlotið stórfellt líkamstjón eftir árás ungmenna „Dorrit og eiginmaður hennar frá Íslandi eru hér“ „Mjög áhugaverð umræða“ Þúsundir kvartana vegna leigubílaaksturs en fagnar breytingum Breki Atlason gefur kost á sér á lista Miðflokksins Skjálfti fannst í Hveragerði Jói Fel málar með puttunum „Voðalega eru Íslendingarnir peppaðir“ Vísar því á bug að HSÍ fái ekkert fyrir sinn snúð Sjá meira