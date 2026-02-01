Innlent

Sprengi­sandur: Lax­eldi, verð­bólga og falsfréttir

Agnar Már Másson skrifar
Kristján Kristjánsson stýrir Sprengisandi á Bylgjunni alla sunnudaga milli 10 og 12.
Kristján Kristjánsson stýrir Sprengisandi á Bylgjunni alla sunnudaga milli 10 og 12.

Verðbólga, sjókvíaeldi og falsfréttir eru efst á baugi á Sprengisandi á Bylgjunni í dag. Auk þess lótur fyrrverandi ráðherra og borgarstjóri yfir farinn veg.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra og borgarstjóri, mætir klukkan tíu en hún hlaut á dögunum Þakkarviðurkenningu FKA 2026 fyrir ævilangt og áhrifamikið framlag til stöðu kvenna, forystu og samfélagslegrar framþróunar. Hún ræðir þá viðurkenningu og lítur yfir farin veg auk þess að ræða nútímann og þróun í stjórnmálum.

Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra ræðir svo verðbólguna klukkan 10.30. Nýjar verðbólgutölur vekja ugg hjá landsmönnum. Fjármálaráðherrann er í eldlínunni, viðurkennir að baráttan við verðhækkanir gangi ekki nógu vel, hagkerfið er að stöðvast og atvinnuleysi að aukast. Hvað er til ráða?

Klukkan ellefu mæta Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, og Jóhann Helgi Stefánsson, framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga, og tala um fiskeldi í sjó. Eitt umdeildasta mál nútímans varðar eldi á frjóum laxi í fjörðum landsins og áhættu á erfðablöndun við villta laxastofna í íslenskum ám. Þar mætast stálin stinn þegar kemur að vernd eða nýtingu.

Jón Gunnar Ólafsson, lektor við Háskóla Íslands, ræðir svo falsfréttir og upplýsingaóreiðu klukkan 11.30 en hann hefur langa reynslu af rannsóknum á áhrifum falsfrétta og upplýsingaóreiðu í opinberri umræðu. Hvaða áhrif hafa stafrænar breytingar haft á umhverfi stjórnmála, fjömiðlunar og samræðu og þar með lýðræðisins á síðustu árum?

