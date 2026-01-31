Aðalsteinn Leifsson, aðstoðarmaður utanríkisráðherra, segir baráttuna fyrir kosningar til oddvitasætis Viðreisnar í Reykjavík hafa verið Viðreisn til sóma. Hann hafnaði þar í öðru sæti á eftir Björgu Magnúsdóttur.
Aðalsteinn hlaut alls 587 atkvæði á móti 1011 atkvæðum Bjargar. Aðspurður segir hann of snemmt að segja til um hvort hann falist eftir sæti á listanum.
„Þetta var ótrúlega skemmtileg kosningabarátta, málefnaleg og Viðreisn til sóma. Þú sérð hvernig andinn er hérna,“ sagði hann þegar fréttastofa náði af honum tali eftir að niðurstöður prófkjörsins voru tilkynntar.
Hann segir flokkinn koma sterkari út úr baráttunni en hann var við upphaf hennar.
Vonast þú til að fá sæti á listanum?
„Það er alltof snemmt að segja til um það. Við stilltum þessu þannig upp að við kysum okkur oddvita og síðan settist hópur yfir það hvernig best væri að stilla upp sigurstranglegum lista og við gefum þeim bara rými til að gera það í rólegheitum,“ sagði hann.
Hvernig líst þér á oddvitann?
„Mjög vel. Ég held að Viðreisn sé í stórkostlegri stöðu til að ná góðum sigri í kosningunum í vor og knýja fram þær breytingar sem maður fann svo vel að kallað væri eftir hér í Reykjavík,“ sagði Aðalsteinn Leifsson.