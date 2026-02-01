Hlýnandi veður í dag og „meinlaus austanlægð“ í kortunum Agnar Már Másson skrifar 1. febrúar 2026 07:34 „Ef rýnt er í veðurkort lengra fram í tímann, virðumst við eiga að vera áfram í meinlausri austlægri átt fram eftir næstu viku,“ segir veðurfræðingur. Vísir/Vilhelm Búast má við bjartviðri að mestu í dag og þurrt að kalla vestan- og norðanlands, en skúrum suðaustantil. Þá má gera ráð fyrir austanátt, 5-10 m/s, en 10-15 með suðurströndinni. Veður fer hlýnandi og er spáð 1 til 6 stiga hita síðdegis, en kringum frostmark fyrir norðan. Svo er heldur hægari vindur á morgun, að því er fram kemur í spá Veðurstofunnar. „Ef rýnt er í veðurkort lengra fram í tímann, virðumst við eiga að vera áfram í meinlausri austlægri átt fram eftir næstu viku,“ skrifar veðurfræðingur Veðurstofunnar í hugleiðingum sínum. Spáin fyrir mánudag og þriðjudag hljómar svo á þann veg að búast megi við suðaustan- og austanátt, 5-13 m/s, hvassast við suðurströndina. Dálítillar vætu megi vænta um landið suðaustanvert, en yfirleitt verði léttskýjað vestan- og norðanlands. Hiti verði áfram 1 til 6 stig, en kringum frostmark yfir norðan. Veður Mest lesið Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Erlent Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Erlent Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Innlent „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Innlent Samantekt: Björg Magnúsdóttir leiðir lista Viðreisnar í borginni Innlent Hilmar Gunnarsson er oddviti í Mosfellsbæ Innlent Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Innlent Vilhjálmur Árnason leiðir Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ Innlent „Koma einhverjir strákar og svo fer allt í háaloft“ Innlent „Erum rétt byrjuð að sjá ofan í þennan forarpytt“ Erlent Fleiri fréttir Hilmar Gunnarsson er oddviti í Mosfellsbæ Vilhjálmur Árnason leiðir Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ Baráttan hafi verið Viðreisn til sóma „Lúxusvandamál“ að velja og hafna á listann Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ velja sér oddvita „Vinna er heilsuefling“ Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Blótað í Grindavík á nýjan leik Samantekt: Björg Magnúsdóttir leiðir lista Viðreisnar í borginni „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Vilja Hjallastefnugrunnskóla í Árborg Skjálftinn í Bárðarbungu 5,3 að stærð Rýnt í Epstein-skjölin, prófkjör Viðreisnar og árás ungmenna „Koma einhverjir strákar og svo fer allt í háaloft“ Fjórðungur kosið í prófkjöri Viðreisnar Maður hlotið stórfellt líkamstjón eftir árás ungmenna „Dorrit og eiginmaður hennar frá Íslandi eru hér“ „Mjög áhugaverð umræða“ Þúsundir kvartana vegna leigubílaaksturs en fagnar breytingum Breki Atlason gefur kost á sér á lista Miðflokksins Skjálfti fannst í Hveragerði Jói Fel málar með puttunum „Voðalega eru Íslendingarnir peppaðir“ Vísar því á bug að HSÍ fái ekkert fyrir sinn snúð Handboltaveisla í beinni, málsvörn olíufélaga og fögnuður leigubílstjóra Forsætisráðherra muni alltaf hafa samráð við forseta Rannsókn vegna Deildu.net hætt tíu árum frá kæru Ríkisstjórnin rugli og olíufélögin ekki sökudólgurinn Betri að innleiða tilskipanir en verri að innleiða reglugerðir Sjá meira