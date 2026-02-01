Innlent

Hlýnandi veður í dag og „mein­laus austanlægð“ í kortunum

Agnar Már Másson skrifar
„Ef rýnt er í veðurkort lengra fram í tímann, virðumst við eiga að vera áfram í meinlausri austlægri átt fram eftir næstu viku,“ segir veðurfræðingur.
Búast má við bjartviðri að mestu í dag og þurrt að kalla vestan- og norðanlands, en skúrum suðaustantil. Þá má gera ráð fyrir austanátt, 5-10 m/s, en 10-15 með suðurströndinni. Veður fer hlýnandi og er spáð 1 til 6 stiga hita síðdegis, en kringum frostmark fyrir norðan.

Svo er heldur hægari vindur á morgun, að því er fram kemur í spá Veðurstofunnar.

„Ef rýnt er í veðurkort lengra fram í tímann, virðumst við eiga að vera áfram í meinlausri austlægri átt fram eftir næstu viku,“ skrifar veðurfræðingur Veðurstofunnar í hugleiðingum sínum.

Spáin fyrir mánudag og þriðjudag hljómar svo á þann veg að búast megi við suðaustan- og austanátt, 5-13 m/s, hvassast við suðurströndina. Dálítillar vætu megi vænta um landið suðaustanvert, en yfirleitt verði léttskýjað vestan- og norðanlands. Hiti verði áfram 1 til 6 stig, en kringum frostmark yfir norðan.

