Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Smári Jökull Jónsson skrifar 2. febrúar 2026 12:00 Árásin var mjög fólskuleg að sögn lögreglunnar. Vísir/Vilhelm Lögreglan segir að líkamsárás sem átti sér stað í Garðabæ á föstudagskvöldið hafi verið mjög fólskuleg og telur sig vera komna með ágæta mynd af atburðarásinni. Þrír eru grunaðir í málinu en árásarmennirnir eru 16 og 17 ára. Lögreglu barst tilkynning um hálf tólf leytið á föstudagskvöld um líkamsárás á Hafnarfjarðarvegi til móts við Ásgarð í Garðabæ. Þolandinn, Daníel Örn Sigurðsson, var að bíða eftir strætó og á leið heim til sín eftir að hafa horft á undanúrslitaleik Íslands og Danmerkur á Evrópumótinu í handbolta ásamt vini sínum. „Ég valt bara á hliðina þegar ég reyni að standa upp. Þegar ég dett á hliðina þá fæ ég annað högg í höfuðið. Þeir halda áfram að sparka í höfuðið á mér," sagði Daníel í viðtali í Bítinu í morgun. Að sögn Skúla Jónssonar, stöðvarstjóra lögreglunnar í Hafnarfirði, er lögreglan komin með ágæta mynd af atburðarásinni. „Við fengum tilkynningar inn frá fleiri vegfarendum sem voru að láta vita af þessu og meðal annars bárust okkur myndir og myndbönd frá vegfarendum sem eru teknar úr bíl sem sýna bara hvernig þeir ráðast á þennan mann," sagði Skúli í hádegisfréttum Bylgjunnar. „Þetta er bara mjög fólskulegt" Þrír eru grunaðir í málinu, 16 og 17 ára og því undir lögaldri en sakhæfir. „Lögreglan náði nú þarna einhverjum á staðnum sem eru nefndir til sögunnar í þessu máli sem málsaðilar. Svo var einn handtekinn daginn eftir." Áverkar Daníels eru töluverðir en hann handarbrotnaði, tennur í honum brotnuðu auk þess sem hann hlaut skurð á höfði. „Maður náttúrulega skilur ekkert hvað fólki gengur bara. Einn af hinum handteknu, hann endaði nú í neyðarvistun á Stuðlum og þetta er bara mjög fólskulegt," sagði Skúli að lokum. Veistu meira um málið? Áttu myndefni frá vettvangi? Sendu okkur fréttaskot hérna. Lögreglumál Garðabær Ofbeldi barna