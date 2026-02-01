Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Agnar Már Másson skrifar 1. febrúar 2026 11:34 Töframaðurinn Daníel Örn Sigurðsson var í miðjum spilagaldri þegar hann var skyndilega lúbarinn við strætóskýli í Garðabæ. Samsett Mynd Töframaðurinn Daníel Örn Sigurðsson hélt að hann myndi aldrei fá að sjá dætur sínar aftur er hann lá máttvana undir kjaftshöggum og spörkum ungmenna í Garðabæ á föstudagskvöld, sem virðast hafa ráðist tilefnislaust á hann. Daníel rankaði marinn við sér á bráðamóttöku með brotinn handlegg, glóðarauga og skurð fyrir ofan annað augað. Daníel, sem er töframaður til margra ára, rekur hér söguna af líkamsárásinni í samtali við Vísi en greint var frá árásinni í gær. Þegar blaðamaður náði af honum tali í dag var hann einmitt að ganga út af lögreglustöð eftir að hafa lýst árásinni við laganna verði. Einn var handtekinn í gær vegna málsins. Daníel segist hafa staðið við strætóskýli við Ásgarð í Garðabæ á föstudagskvöld, eftir að hafa horft á ósigur íslenska handboltalandsliðsins í undanúrslitaleik gegn Dönum á EM. Er hann beið eftir strætisvagninum, sem hann segist taka nánast alla daga til að komast heim til sín í Keflavík, hafi hann ákveðið að sýna hópi ungmenna spilagaldur. „Ég er þarna í mínu sakleysi að reiða fram spilin eins og ég hef svo oft gert,“ segir Daníel, 42 ára faðir, í samtali við blaðamann. En áður en töframaðurinn fékk að sýna ungmennunum á spilin hafi hann fyrirvaralaust verið kýldur. „Áður en ég veit af þá fæ ég högg í höfuðið.“ Hann hafi ekki einu sinni séð hvaðan höggið kom. Honum segist hafa liðið eins og þreyttum boxara. Allt hefði farið á snúning. Daníel man svo eftir því að hafa fallið í jörðina og fengið þar annað höggið í andlitið. „Ég var svona að reyna að standa upp, ég var á fjórum fótum, en valt alltaf á aðra hliðina.“ Svo missti hann meðvitund. Það síðasta sem hann man eftir af vettvangi er að hafa séð glitta í blá ljós frá lögreglubílum. Hélt að hann væri að deyja „Ég hélt að þetta væri búið. Ég hélt að þetta væri mitt síðasta, af því að ég var ekkert að ná utan um þetta,“ segir Daníel þegar hann lýsir því sem fór í gegnum huga hans meðan hann lá máttlaus á jörðinni undir hnefahöggum og spörkum ungmennanna. „Ég náði ekki að standa upp. Ég náði ekki að verja mig. Ég náði ekki að tala. Ég náði ekki að öskra. Ég náði ekki að gera neitt,“ heldur hann áfram. Töframaðurinn Daníel Örn Sigurðsson segist hafa verið að framkvæma spilagaldur þegar hann fékk skyndilegt högg í höfuðið. Nú er hann handleggsbrotinn.Aðsend „Ég var bara alveg... máttvana.“ Daníel hafi hugsað að hann myndi aldrei sjá stelpurnar sínar aftur en Daníel á þrjár dætur; Sonju, Kolbrúnu og Anikku. Man ekki hvernig slagsmálunum lauk „Þeir halda bara áfram að sparka, sparka, sparka, sparka, þangað til einhver kemur og stoppar þetta.“ Hann man ekki eftir því hvernig barsmíðunum lauk en Anton Sveinn McKee, formaður Ungra Miðflokksmanna, sagðist við Vísi í gær hafa stigið inn í slagsmálin. Sem fyrr segir rankaði Daníel Örn við sér þegar viðbragðsaðilar mættu á vettvang en hann var fluttur á bráðamóttöku í Fossvogi, þar sem hann var geymdur frammi á gangi, og vitanlega fúll yfir því „en það var lítið sem ég gat gert í því.“ Sauma þurfti skurð á hægri augnbrún en auk þess brotnaði hann á vinstri handlegg og er því í gifsi. „Ég man voða lítið eftir því. Ég bara reyndi að sofa eitthvað. Ég lá bara þarna í rúmi frammi á gangi.“ Þessi mynd var tekin af Daníeli Erni Sigurðssyni í september 2025.Vísir/Anton Brink Lítill neisti sem kveikti bál Meðan Daníel lá uppi á spítala í gær var greint frá málinu hér á Vísi en lögregla sagði að tveir unglingar hefðu ráðist á mann við strætóskýli nærri Ásgarði í Garðabæ, nánar tiltekið við Hafnarfjarðarveg til móts við Aktu taktu. Málið er til rannsóknar sem stórfelld líkamsárás. Einn var handtekinn í gær en honum sleppt að lokinni yfirheyrslu, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Hópur fjögurra til sex ungmenna á aldrinum sextán til sautján ára hafi verið á staðnum. Lögregla sagði einmitt að það hafi verið „lítill neisti sem kveikti þetta bál.“ Væntanlega spilagaldurinn. Símanum kastað frá honum Vissulega var Daníel sjálfur kannski ekki í standi til þess að hringja í lögregluna þegar hann lá lúbarinn á jörðinni, en það hefði væntanlega litlu breytt þótt hann hefði reynt enda segir hann að árásarmennirnir hafi tekið símann af honum og kastað honum burt. Einhvern tímann er hann lá inni á spítala hefur það runnið upp fyrir honum að hann væri símalaus og segist hann hafa farið aftur á vettvang árásarinnar í gær og blessunarlega fundið gemsann á ný þegar hann var útskrifaður af spítalanum. En nú er Daníel kominn af lögreglustöðinni og mun væntanlega nýta næstu daga til þess að ná góðum bata. 