Karlmaður var handtekinn á sjöunda tímanum í kvöld eftir langa eftirför lögreglu um alla höfuðborgina. Maðurinn ók á stolnum bíl og reyndi að flýja lögreglu sem stöðvaði hann loks með naglamottu.
Hörður Lilliendahl varðstjóri í umferðardeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir lögreglumenn hafa komið auga á bílinn sem tilkynnt hafði verið um að væri stolinn. Eftirför fór í hönd sem varði lengi.
Á endanum tókst lögreglumönnum að kasta fyrir hann naglamottu á Sæbraut.
„Hann fer yfir átta nagla hjá okkur, sprengir eitt dekkið og þá gefst hann upp,“ segir Hörður.
Bíllinn nam staðar á Miklubraut og þar var ökumaðurinn handtekinn. Hann verður yfirheyrður þegar hann er í ástandi til þess að láta yfirheyra sig.
Mikill viðbúnaður var við handtökuna og talsvert að lögreglubílum tóku þátt í aðgerðinni.