Dyravörður vínveitingastaðar í miðborg Reykjavíkur er grunaður um stórfellda líkamsárás eftir að hafa tekið gest kverkataki í nótt.
Þetta staðfestir Jóhann Karl Þórisson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu.
Dyravörðurinn var handtekinn og vistaður í fangaklefa. Hann var látinn laus að yfirheyrslu lokinni í dag. Jóhann Karl segir brotaþola hafa farið á slysadeild en áverkar verið minni háttar.
Greint var frá því í dagbók lögreglu í morgun að maður hefði verið handtekinn grunaður um stórfellda líkamsárás í nótt. Málinu var ekki lýst frekar.
Maður var í nótt handtekinn grunaður um stórfellda líkamsárás í miðborginni.