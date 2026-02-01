Innlent

Dyra­vörður tók gest kverka­taki

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint.
Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint.

Dyravörður vínveitingastaðar í miðborg Reykjavíkur er grunaður um stórfellda líkamsárás eftir að hafa tekið gest kverkataki í nótt. 

Þetta staðfestir Jóhann Karl Þórisson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu. 

Dyravörðurinn var handtekinn og vistaður í fangaklefa. Hann var látinn laus að yfirheyrslu lokinni í dag. Jóhann Karl segir brotaþola hafa farið á slysadeild en áverkar verið minni háttar.

Greint var frá því í dagbók lögreglu í morgun að maður hefði verið handtekinn grunaður um stórfellda líkamsárás í nótt. Málinu var ekki lýst frekar.

