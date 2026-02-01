Innlent

Grunaður um stór­fellda líkams­á­rás

Agnar Már Másson skrifar
Alls gista fimm fangageymslur lögreglu á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina.
Alls gista fimm fangageymslur lögreglu á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina.

Maður var í nótt handtekinn grunaður um stórfellda líkamsárás í miðborginni. 

Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Þar segir enn fremur að hann hafi verið vistaður í fangaklefa. Málinu er ekki lýst frekar.

Málið er í umdæmi lögreglustöðvar 1 sem sinnir verkefnum í miðborg og á Seltjarnarnesi. 

Lögreglumál Reykjavík

