Hilmar Gunnarsson er oddviti í Mosfellsbæ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 31. janúar 2026 22:21 Hilmar Gunnarsson hefur verið ritstjóri Mosfellings um árabil. Sjálfstæðisflokkurinn Hilmar Gunnarsson ritstjóri Mosfellings er nýr oddviti Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbe. Niðurstöður úr prófkjöri flokksins voru birtar í kvöld en kosið var um átta efstu sætin á lista flokksins. Hilmar Gunnarsson hlaut 799 atkvæði í fyrsta sæti eða 91,9 prósent atkvæða. Hann var einn í framboði til oddvitasætisins eins. Í öðru sæti er Jana Katrín Knútsdóttir bæjarfulltrúi og hjúkrunarfræðingur með 499 atkvæði í 1.-2. sæti eða 57,4 prósent atkvæða og í þriðja sæti er Elísabet S. Ólafsdóttir sáttamiðlari með 300 atkvæði í 1.-3. sæti eða 34,5 prósent atkvæða. ,,Ég er fyrst og fremst þakklátur fyrir traustið sem mér er sýnt. Síðustu vikur hafa verið virkilega skemmtilegar og þátttakan í prófkjörinu góð. Þetta er ekkert smá byrjunarlið sem við Sjálfstæðismenn erum að stilla upp fyrir vorið og ég er mjög glaður að fá að tilheyra því. Ætli við gefum okkur ekki morgundaginn í að hvíla og safna orku fyrir næstu skref en svo er bara að bretta upp ermar fyrir kosningarnar í maí. Nú verður fjör," er haft eftir Hilmari í tilkynningu frá flokknum. Þrettán gáfu kost á sér en alls tóku 895 þátt í prófkjörinu. Kjörsókn var 41 prósent og auðir og ógildir seðlar 26. Efstu átta á lista Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ eru því eftirfarandi: sæti Hilmar Gunnarsson með 799 atkvæði. sæti Jana Katrín Knútsdóttir með 499 atkvæði. sæti Elísabet S. Ólafsdóttir með 300 atkvæði. sæti Hjörtur Örn Arnarson með 487 atkvæði. sæti Þórarinn Örn Andrésson með 357 atkvæði. sæti Ásgeir Sveinsson með 383 atkvæði. sæti Magnús Ingi Ingvarsson með 456 atkvæði. sæti Brynja Hlíf Hjaltadóttir með 520 atkvæði. Mosfellsbær Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sjálfstæðisflokkurinn