Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Agnar Már Másson skrifar 1. febrúar 2026 07:59 Konan reyndist vera talsvert slösuð. Mynd úr safni. Vísir/Aníta Kona var handtekin í nótt grunuð um að hafa ekið rafmagnshlaupahjóli undir áhrifum áfengis og valdið umferðarslysi. Hún reyndist vera talsvert slösuð og var flutt á slysadeild til aðhlynningar og blóðsýnatöku. Frá þessu er greint í dagbók frá lögreglustöð 1 sem sinnir verkefnum í miðborginni og á Seltjarnarnesi. Fjórir af fimm hundruð teknir með áfengi í blóði Þar segir einnig að lögregla hafi skipulagt umferðareftirlit með akstri undir áhrifum á ýmsum stöðum á varðsvæðinu og að um 500 ökumenn hafi verið skoðaðir. Tveir hafi mæst undir refsimörkum en gert að hætta akstri og tveir aðrir yfir mörkunum og færðir á lögreglustöð. Neitaði að blása í mælinn Einnig er tekið fram í dagbók lögreglu að við skipulagt umferðareftirlit hafi maður neitað að blása í áfengisprófunarmæli og hann því handtekinn og fluttur á lögreglustöð til blóðsýnatöku ásamt því að vera sviptur ökuréttindum sínum á staðnum vegna háttsemi sinnar. Annar maður hafi einnig handtekinn grunaður um ölvunarakstur. Og svo enn annar grunaður um ölvunar- og fíkniefnaakstur. Maður hafi einnig sektaður fyrir að aka bifreið sinni án skráningarmerkja að framan. Reykjavík Lögreglan Rafhlaupahjól