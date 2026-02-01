Innlent

Ölvuð kona grunuð um að valda um­ferðar­slysi á rafhlaupahjóli

Agnar Már Másson skrifar
Konan reyndist vera talsvert slösuð. Mynd úr safni.
Kona var handtekin í nótt grunuð um að hafa ekið rafmagnshlaupahjóli undir áhrifum áfengis og valdið umferðarslysi. Hún reyndist vera talsvert slösuð og var flutt á slysadeild til aðhlynningar og blóðsýnatöku.

Frá þessu er greint í dagbók frá lögreglustöð 1 sem sinnir verkefnum í miðborginni og á Seltjarnarnesi.

Fjórir af fimm hundruð teknir með áfengi í blóði

Þar segir einnig að lögregla hafi skipulagt umferðareftirlit með akstri undir áhrifum á ýmsum stöðum á varðsvæðinu og að um 500 ökumenn hafi verið skoðaðir. 

Tveir hafi mæst undir refsimörkum en gert að hætta akstri og tveir aðrir yfir mörkunum og færðir á lögreglustöð.

Neitaði að blása í mælinn

Einnig er tekið fram í dagbók lögreglu að við skipulagt umferðareftirlit hafi maður neitað að blása í áfengisprófunarmæli og hann því handtekinn og fluttur á lögreglustöð til blóðsýnatöku ásamt því að vera sviptur ökuréttindum sínum á staðnum vegna háttsemi sinnar.

Annar maður hafi einnig handtekinn grunaður um ölvunarakstur. Og svo enn annar grunaður um ölvunar- og fíkniefnaakstur. Maður hafi einnig sektaður fyrir að aka bifreið sinni án skráningarmerkja að framan.

Reykjavík Lögreglan Rafhlaupahjól

