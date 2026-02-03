„Ekki er þetta uppáhaldslagið þitt?“ Boði Logason skrifar 3. febrúar 2026 09:02 Hver ætli sé undir pokanum? Vísir Þá er komið að lokaþætti af vefþáttunum Bítið í bílnum sem slegið hafa rækilega í gegn síðustu vikur. Í þáttunum fara þáttarstjórnendur Bítisins á Bylgjunni, þau Heimir, Lilja og Ómar, á rúntinn með leynigesti sem tekur karókílag að eigin vali.Að þessu sinni er það Killing Me Softly í flutningi The Fugees sem verður fyrir valinu og gerir leynigesturinn það með stæl.Heimir er ekki eins sáttur við lagavalið og Lilja og Ómar. Þar endurspeglast líklega ákveðið kynslóðabil.En hver er undir pokanum? Giskaðu á hver leynigesturinn er á Facebook-síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið veglega vinninga frá Elko, Serrano og Bakarameistaranum. Klippa: Bílakarókí í síðasta sinn…í bili Bítið í bílnum Bylgjan Bítið Mest lesið Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Tíska og hönnun Fegurðardýrkun í Oz-landi Gagnrýni Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Lífið Byrjaði allt í blokkinni í Breiðholti Tónlist Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 Lífið „Ekki er þetta uppáhaldslagið þitt?“ Lífið „Ljúfsárt og svolítið erfitt að kveðja kvikmyndahúsin“ Menning „Hún er komin til að vera“ Tónlist Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ Lífið Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Lífið Fleiri fréttir „Ekki er þetta uppáhaldslagið þitt?“ Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ „Þakklát fyrir að eiga stóran orkutank inni í litlum búk“ Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 „Ekki láta aldurinn eða stoltið stoppa þig“ Hvernig breytirðu þér í Dag Sigurðsson? Leyndardómar flugvallarins í Denver: Dómsdagsbyrgi, hakakrossar og blár hestur með rauðglóandi augu Fundu ástina í stjórnarráðinu Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Laufey gæti orðið tvöfaldur Grammy-verðlaunahafi í nótt Kynlíf á ekki að vera vont Dagur kvenfélagskonunnar er í dag 1. febrúar Dýrðardagur í Kenýa endaði með bónorði Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag Úr söngvakeppni í fegurðarsamkeppni Krakkatían: Gott kvöld, handboltinn og Tene Fékk „karlrembu, transfóbíu og rasisma“ í flasið á skurðstofunni Í krabbameinsmeðferð og fæðingarorlofi á sama tíma Höfðu loks efni á uppsetningu eftir íbúðarkaupin Fréttatía vikunnar: Handboltinn, SA og tvífarar Jói Fel málar með puttunum Catherine O'Hara er látin Brotist inn til sjónvarpsstjörnu og fótboltakappa „Ég er femínisti“ Kossaflens hjá Degi og Ásu í króatískri sigurvímu Búinn að fullkomna geltið og að drepast í bakinu Sjá meira