Lífið

„Ekki er þetta upp­á­halds­lagið þitt?“

Boði Logason skrifar
Hver ætli sé undir pokanum?
Þá er komið að lokaþætti af vefþáttunum Bítið í bílnum sem slegið hafa rækilega í gegn síðustu vikur.

Í þáttunum fara þáttarstjórnendur Bítisins á Bylgjunni, þau Heimir, Lilja og Ómar, á rúntinn með leynigesti sem tekur karókílag að eigin vali.

Að þessu sinni er það Killing Me Softly í flutningi The Fugees sem verður fyrir valinu og gerir leynigesturinn það með stæl.

Heimir er ekki eins sáttur við lagavalið og Lilja og Ómar. Þar endurspeglast líklega ákveðið kynslóðabil.

En hver er undir pokanum? Giskaðu á hver leynigesturinn er á Facebook-síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið veglega vinninga frá Elko, Serrano og Bakarameistaranum.

Klippa: Bílakarókí í síðasta sinn…í bili
