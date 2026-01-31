Fótbolti

Hearts náði sjö stiga for­skoti

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Tómas Bent Magnússon er í stóru hlutverki hjá spútnikliði Hearts.
Tómas Bent Magnússon er í stóru hlutverki hjá spútnikliði Hearts. getty/Ross Parker

Tómas Bent Magnússon og félagar í Hearts náðu sjö stiga forskoti á toppi skosku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með 0-3 útisigri á Dundee United í kvöld.

Hearts, sem hefur komið gríðarlega á óvart á tímabilinu, er með 54 stig í toppsæti skosku deildarinnar. Rangers, sem er í 2. sæti, getur minnkað forskot Hearts niður í fjögur stig með sigri á Hibernian á morgun.

Tómas var í byrjunarliði Hearts sem náði forystunni á 11. mínútu þegar Pierre Kabore skoraði. Alexandros Kyzridis jók forskotið í 0-2 úr vítaspyrnu á 29. mínútu en fimm mínútum áður hafði Amar Fatah fengið rauða spjaldið og Dundee því manni færri.

Heimamenn misstu annan mann af velli þegar stundarfjórðungur var eftir en þá fékk Panutche Camara að líta rauða spjaldið.

Skömmu síðar skoraði Kabore annað mark sitt og þriðja mark Hearts og gulltryggði sigur gestanna frá Edinborg.

Tómas hefur spilað 21 af 24 deildarleikjum Hearts í vetur og skorað tvö mörk.

Næsti leikur Hearts er gegn St. Mirren á útivelli á þriðjudaginn.

Skoski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið