Fjórðungur Viðreisnarmanna á kjörskrá hefur þegar greitt atkvæði í prófkjöri flokksins í Reykjavík í dag, að sögn formanns kjörstjórnar. Fjórir sækjast eftir því að vera borgarstjóraefni Viðreisnar.
Prófkjör Viðreisnar í Reykjavík hófst á miðnætti og stendur til klukkan 18 í dag. Prófkjörið er rafrænt á vidreisn.is og kosningarétt hafa þeir sem voru skráðir eru í Viðreisn fyrir fimmtudag, eru 16 ára eða eldri og hafa lögheimili í Reykjavík.
Klukkan 10.30 í dag höfðu um 750 manns þegar greitt atkvæði, að sögn Sverris Páls Einarssonar, formanns kjörstjórnar.
Fjórir bjóða sig fram til að leiða lista Viðreisnar í höfuðborginni; Aðalsteinn Leifsson, Björg Magnúsdóttir, Róbert Ragnarsson og Signý Sigurðardóttir.
Félögum í Viðreisn fjölgaði um helming frá því fyrir prófkjör og þar til skráningu lauk á fimmtudag fyrir prófkjör flokksins. Alls eru félagar núna um þrjú þúsund en voru um 1.900 áður en prófkjörsbaráttan hófst.
Vísir verður í beinni útsendingu frá kosningavöku flokksins sem haldin er á Petersen í kvöld þar sem reiknað er með að úrslit verði kynnt í kringum kl. 19.10. Frambjóðendur tókust á í Pallborði Vísis á dögunum.