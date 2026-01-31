Hópur ungmenna veittist að manni sem hlaut stórfellt líkamstjón af árásinni, að sögn lögreglu. Eitt ungmennið var handsamað í kjölfarið og er málið nú til rannsóknar.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en málið kom upp í umdæmi lögreglustöðvarinnar í Hafnarfirði. Það er nú unnið í samvinnu við barnaverndaryfirvöld.
Mörg mál komu inn á borð lögreglu í gærkvöld og nótt. Í Kópavogi var meðal annars tilkynnt um líkamsárás þar sem gerendur og þolandi eru sögð vera ungmenni.
Þá var maður kærður fyrir brot á lögum um velferð dýra eftir að hafa verið staðinn að því að sparka í hundinn sinn í Reykjavík, að sögn lögreglu. Hundurinn hafi verið tekinn af manninum og komið í viðeigandi athvarf. Einnig var maður kærður fyrir að aka bifreið á VSK-númerum í einkaerindagjörðum.
Að venju var sömuleiðis nokkuð um mál þar sem akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna kom við sögu.