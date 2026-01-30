Innlent

Skjálfti fannst í Hvera­gerði

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Skjálftinn reið yfir um níuleytið.
Jarðskjálfti fannst vel í Hveragerði og sveitinni í kring enda varð hann nánast innan bæjarmarkanna.

Samkvæmt náttúruvársérfræðingi á Veðurstofunni var skjálftinn á bilinu 1,2 til 1,5 stiga.

Það sem er þó athyglisvert er að skjálftinn átti upptök sín rétt norðnorðaustur af sundlauginni á Laugarskarði og fannst því vel í bænum.

Eldgos og jarðhræringar Hveragerði

