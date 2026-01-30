Ráðhús Árborgar sprungið – 10 starfsmenn fluttir í annað húsnæði Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 30. janúar 2026 10:03 10 starfsmenn Ráðhúss Árborgar munu flytja sig yfir í nýtt húsnæði á næstunni vegna þrengsla í ráðhúsinu. Magnús Hlynur Hreiðarsson Fjöldi starfsmanna í Ráðhúsi Árborgar á Selfossi er orðinn það mikill að flytja þarf 10 starfsmenn í annað húsnæði rétt hjá ráðhúsinu því þeir komast ekki fyrir í núverandi húsnæði. „Húsnæðið í Ráðhúsinu hefur verið vel nýtt undanfarin ár og þrátt fyrir fækkun stöðugilda í ákveðnum deildum hefur fjölgað í öðrum í takti við aukna þjónustuþörf innan sveitarfélagsins. Á það helst við fjölskyldusviðið sem þjónustar marga íbúa á öllum aldri. Í heildina eru um 70 stöðugildi í Ráðhúsinu en það eru starfsmenn bókasafnsins, fjölskyldusviðs, stjórnsýslusviðs og fjármálasviðs. Við gerum ráð fyrir að hluti stjórnsýslu- og fjármálasviðs færi yfir í húsnæðið, sem Jarðskjálftamiðstöð Háskóla Íslands leigir af Borgarþróun, sem er í eigu Svf. Árborgar,” segir Bragi Bjarnason, bæjarstjóri. Bragi Bjarnason, bæjarstjóri Sveitarfélagsins Árborgar.Magnús Hlynur Hreiðarsson Það þýðir að um 10 starfsmenn færa sig yfir en um leið er hægt að endurskipuleggja önnur rými og nýta betur undir starfsstöðvar, fundarherbergi og viðtalsrými. „Ekki er gert ráð fyrir kostnaðarsömum breytingum þar sem verið er að nýta rými, sem nú þegar eru til staðar,” bætir Bragi við. Hjá sveitarfélaginu starfa um 1200 starfsmenn á 38 vinnustöðum. Hjá sveitarfélaginu starfa um 1200 starfsmenn á 38 vinnustöðum. Magnús Hlynur Hreiðarsson Árborg Mest lesið Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Erlent Trump vill hafa Pútín og Xi út af fyrir sig Erlent Njósnastjóri Trumps leitar að kosningasvindli Erlent „Muni ekki valda neinu öðru en umferðaröngþveiti“ Innlent Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Innlent Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Innlent Lögregla eltist við afbrotamenn Innlent Hafði aldrei heyrt um handbolta fyrr en hún kynntist handboltaóðu þjóðinni Innlent Myndbirtingar foreldra geti skapað hættu Innlent Trump segir Pútín hafa samþykkt hlé á árásum á Kænugarð Erlent Fleiri fréttir Streymi: Heilsan okkar: Meðferð offitu hjá fullorðnum Burðardýr hlaut þungan dóm fyrir vökvasmygl Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Ráðhús Árborgar sprungið – 10 starfsmenn fluttir í annað húsnæði Streymi: Málþing um stöðu fatlaðra barna í íþróttum Lögregla eltist við afbrotamenn Harma launalækkanir í fiskeldi á Vestfjörðum Myndbirtingar foreldra geti skapað hættu Óvissustigi lýst yfir vegna snjóflóðahættu „Muni ekki valda neinu öðru en umferðaröngþveiti“ „Mér þykir leiðinlegt að þetta gangi ekki betur“ Hafði aldrei heyrt um handbolta fyrr en hún kynntist handboltaóðu þjóðinni Auglýsa forskráningu í skóla í Grindavík Segir ekkert náttúrulögmál að bílasalar þurfi að velta hækkunum út í verðlagið Þrjár hlutu heiðursverðlaun Fimm handteknir grunaðir um skipulagðan þjófnað Ráðherra situr fyrir svörum, gleðitíðindi og konan sem hafði aldrei heyrt um handbolta Seinka sýningum fyrir leikinn Óbirt svör og starfslokin tekin fyrir Tæplega þrjátíu prósent Tesla Y þurftu í endurskoðun Mikil andstaða við nýtt 160 herbergja hótel á Laugarvatni Á fjórða hundrað vilja á lista Sjálfstæðisflokks í Reykjavík Hótaði málþófi vegna veiða sem tengdasonurinn stundar Svona mun Suðurlandsbraut líta út Kannast ekki við tilraunir til að stofna nýtt Vélfag Ljósið flytur í Grafarvog Launin lækkuð um 97 prósent en ekki afnumin „Við eigum ekki að vera hrædd við að taka umræðuna“ Pallborðið: Aðstoðarmenn, bæjarstjóri og viðskiptafræðingur Sjá meira