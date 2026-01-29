Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók fimm einstaklinga sem grunaðir eru um þjófnað í fjölda verslana.
Í dagbók lögreglu kemur fram að óskað var aðstoðar lögreglu vegna þjófnaðar úr matvöruverslun. Er lögreglumenn komu á vettvang voru þar fimm að verki. Tveir þeirra reyndu að komast undan án árangurs.
„Við nánari skoðun kom í ljós að einstaklingarnir eru grunaðir um þjófnað í fleiri verslunum með skipulögðum hætti og voru þau öll handtekin og vistuð í fangaklefa í þágu málsins,“ segir í dagbókinni.
Yfir hundrað mál eru skráð í kerfinu frá fimm í nótt til fimm síðdegis. Sex eru vistaðir í fangageymslu lögreglu.
Lögreglan sektaði karlmann fyrir brot á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavíkurborg en maðurinn ákvað að kasta þvagi á lögreglustöðina á Hverfisgötu. Öryggismyndavélar sem eru staðsettar við lögreglustöðna náðu athæfinu á upptöku.
Veistu meira um málin? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur skilaboð á ritstjorn@visir.is
Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna karlmanns sem gekk berserksgang á hóteli. Hann var handtekinn grunaður um eignaspjöll og vörslu fíkniefna. Einnig barst lögreglu tilkynning um karlmann í annarlegu ástandi að skalla ljósastaur. Maðurinn er grunaður um vopnalagabrot en var fluttur á bráðamóttöku til frekari skoðunar sökum ástands.
Lögreglan í Hafnarfirði hafði afskipti af ökumanni sem er grunaður um að hafa ekið á 134 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði er 80 og undir áhrifum ávana- og fíkniefna. Þá er hann einnig ekki með ökuréttindi en reyndi að framvísa ökuskírteini annars manns.
Í Kópavogi var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna viðskiptavinar verslunar sem var ógnandi og að valda eignaspjöllum.