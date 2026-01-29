Guðjón endurkjörinn og Simon líka Lovísa Arnardóttir skrifar 29. janúar 2026 12:32 Guðjón Hreinn hefur verið formaður frá árinu 2019. FF Guðjón Hreinn Hauksson var endurkjörinn formaður Félags framhaldsskólakennara (FF) til næstu fjögurra ára. Mótframbjóðandi hans, Simon Cramer Larsen, var endurkjörinn til stjórnar. Kosið var í fjögur embætti stjórnar á sama tíma og kosið var um formann. Guðjón hefur gegnt embætti formanns frá 2019. Guðjón Hreinn Hauksson hlaut 669 atkvæði, eða 60,54 prósent. Kjörsókn var 61,56 prósent. Tveir voru í framboði til formanns FF, Guðjón Hreinn Hauksson, núverandi formaður FF, og Simon Cramer Larsen, formaður skólamálanefndar FF og dönskukennari við FÁ. Simon hlaut 385 atkvæði eða 34,84 prósent atkvæða. Á kjörskrá voru 1.795 og voru auðir seðlar 51 eða 4,62 prósent. Simon endurkjörinn í stjórn Í tilkynningu frá FF kemur fram að einnig hafi verið kosið um fjögur sæti í stjórn og þrjú í varastjórn FF til næstu fjögurra ára. Ellefu félagar í FF gáfu kost á sér til stjórnarsetu. Sólrún Geirsdóttir fékk 507 atkvæði, Guðmundur Björgvin Gylfason 417 atkvæði, Björn Gísli Erlingsson 399 atkvæði og Simon Cramer Larsen 397 atkvæði. Jóhanna Björk Guðjónsdóttir hlaut 349 atkvæði í varastjórn, Sandra Hlín Guðmundsdóttir 339 atkvæði og Anna Jóna Guðmundsdóttir 303 atkvæði. Á kjörskrá voru 1.795. Atkvæði greiddu 980 eða 54,60. Auðir seðlar voru 58 Kosningarnar hófust klukkan 10 að morgni síðasta mánudag, 26. janúar, og lauk klukkan 10 í morgun, fimmtudaginn 29. janúar. Atkvæðagreiðslan var rafræn og fór fram á Mínum síðum á vef KÍ. Skóla- og menntamál Framhaldsskólar Tengdar fréttir Vísar ásökunum um óeðlileg afskipti í kosningabaráttu á bug Guðjón Hreinn Hauksson, sitjandi formaður Félags framhaldsskólakennara (FF) og frambjóðandi til formanns, vísar ásökunum mótframbjóðanda síns um óeðlileg afskipti varaformanns af kosningu á bug. Tveir eru í framboði til formanns, Guðjón og Simon Cramer Larsen, stjórnarmaður í FF. Kosning hófst þann 26. janúar og lýkur í dag. Guðjón Hreinn hefur gegnt formennsku frá árinu 2019. 29. janúar 2026 08:32 Mest lesið Hljóp inn í brennandi byggingu til að bjarga nágrannanum Innlent „Hættulegasti maður Noregs“ fannst látinn í fangaklefa Erlent Sveitarstjóra ekki heimilt að banna hundahald Innlent Ellefu meðlimir glæpafjölskyldu teknir af lífi í Kína Erlent Leigubílar verði á lituðum númeraplötum Innlent Óttast vaxtahækkanir vegna sleggjunnar sem stjórnvöld „fengu í trýnið“ Innlent Vísar ásökunum um óeðlileg afskipti í kosningabaráttu á bug Innlent Afi fór ekki yfir strikið með meintri rassskellingu Innlent Spyr hvort ekki sé tími á að Palestínumenn snúi aftur í friðinn heima Innlent Hátt í sjötíu ár síðan það snjóaði eins lítið Innlent Fleiri fréttir Launin lækkuð um 97 prósent en ekki afnumin „Við eigum ekki að vera hrædd við að taka umræðuna“ Pallborðið: Aðstoðarmenn, bæjarstjóri og viðskiptafræðingur Viðreisnarfélögum fjölgað um helming fyrir prófkjör Afi fór ekki yfir strikið með meintri rassskellingu Guðjón endurkjörinn og Simon líka Mannabreytingar samráðsfunda eins og tiltekt á jólakortalista Óttast vaxtahækkanir vegna sleggjunnar sem stjórnvöld „fengu í trýnið“ Verðbólgan eykst en loðnan gleður Bein útsending: Opinn fundur um áfallaþol Íslands Sakar mótframbjóðanda um trúnaðarbrest og kallar eftir prófkjöri Leigubílar verði á lituðum númeraplötum Alltaf til í slaginn en vonar að samningar haldi Vísar ásökunum um óeðlileg afskipti í kosningabaráttu á bug Sveitarstjóra ekki heimilt að banna hundahald Rannsaka innbrot á veitingastað og þjófnað í skartgripaverslun Hljóp inn í brennandi byggingu til að bjarga nágrannanum Hátt í sjötíu ár síðan það snjóaði eins lítið Spyr hvort ekki sé tími á að Palestínumenn snúi aftur í friðinn heima Hvort myndu þau hringja fyrst til baka í Pétur eða Hildi? 28 prósent Selfyssingar: „Eitthvað í mjólkinni eða smjörinu“ Erlendir aðilar reyni að hafa vit fyrir Íslendingum Óttast að útlendingafrumvarpið þjóni ekki tilgangi sínum Sigurvíma, hópuppsögn og auðar brekkur Boðuð í þingsal á versta tíma: „Brynjar, þú ert nú meiri gaurinn!“ Elísabet tekur tímabundið við embætti landlæknis Ákærður fyrir að taka son sinn hálstaki Metaðsókn í starfsendurhæfingu Óvissa um framboð bæði Írisar og listans Konan enn þungt haldin Sjá meira