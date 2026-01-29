Útskýrir hvers vegna hún eyddi myndum af Meghan og Harry Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 29. janúar 2026 10:54 Kim Kardashian eyddi myndunum af Meghan og Harry. Aeon/GC Images Bandaríska athafnakonan Kim Kardashian segist hafa eytt myndum af Meghan Markle og Harry Bretaprinsi á samfélagsmiðlum eftir afmælisveislu móður hennar Kris Jenner í nóvember. Ástæðan er sú að afmælisveisluna bar upp á sama dag og minningardag í Bretlandi um fallna hermenn. Bandaríski miðillinn People greinir frá þessu en Kim tjáði sig um málið í hlaðvarpi systur sinnar Khloe Kardashian. Kris Jenner hélt upp á stórafmæli sitt í nóvember og var James Bond þema í teitinu sem haldið var heima hjá Jeff Bezos forstjóra Amazon. Til hennar mættu allar helstu stjörnur Los Angeles meðal annars Meghan og Harry sem búa í borginni. Þá deildi Kim myndum af allskonar stjörnum og hertogahjónunum áður en hún eyddi þeim aftur. „Þetta var svo saklaust, sem er svo galið,“ segir Kim. „Mamma og Meghan hafa verið vinkonur í nokkur ár og eiga í mjög góðu sambandi,“ segir athafnakonan sem bætir því við að hún hafi farið yfir það eftir á hvaða myndum þau ættu að deila. „Okkur var sagt að það væri í góðu lagi að birta myndina,“ sagði Kim. View this post on Instagram A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) „En eftir að hún var birt held ég að þau hafi áttað sig á að þetta var minningardagurinn og þau vildu ekki láta sjá sig í partíi, þótt myndin væri þegar komin inn, þú veist, og svo tekin út. Og svo held ég að þau hafi áttað sig á því, svona: „Æ, þetta var svo kjánalegt.“ Minningardagurinn hefur mikla þýðingu ár hvert fyrir Breta. Þá minnist þjóðin fallinna hermanna og víðsvegar um landið eru haldnar minningarathafnir. Kim segir hertogahjónin ekki viljað að myndir af þeim að djamma, dansa og hafa gaman yrðu birtar á samfélagsmiðlum þennan dag. Hollywood Kóngafólk Mest lesið Þess vegna ættir þú frekar að fara í partí en borða brokkolí Lífið „Konur í jakkafötum í ruglinu er geðveikt fyndið konsept“ Lífið Sækir um skilnað frá Schneider Bíó og sjónvarp Stjórinn mótmælir ICE með lagi um Minneapolis Tónlist Útskýrir hvers vegna hún eyddi myndum af Meghan og Harry Lífið Kynlífssena sautján ára stúlku hafi splundrað samstarfi bræðranna Bíó og sjónvarp „Ég er óléttur“ Lífið Steinunn Ólína í „friðarinnlögn“ með kæró Lífið Klæðist því sem eykur sjálfstraustið Tíska og hönnun Sló í gegn sem barn en nú fyrsta konan á toppi listans frá aldamótum Lífið Fleiri fréttir Útskýrir hvers vegna hún eyddi myndum af Meghan og Harry „Konur í jakkafötum í ruglinu er geðveikt fyndið konsept“ Þess vegna ættir þú frekar að fara í partí en borða brokkolí Gert til að efla hvatberana og frumurnar Sló í gegn sem barn en nú fyrsta konan á toppi listans frá aldamótum „Ég er óléttur“ „Pabbi hefði snúið sér við í gröfinni hefði ég hætt við” Bullandi stemning hjá Blikum Elskaði Elvis áður en hann byrjaði að labba Palli og Edgar fagna sambandsafmæli Steinunn Ólína í „friðarinnlögn“ með kæró Kepptu í því að kveikja eld og klifra upp klifurturn Ráðherrann brunar af þingfundi til að horfa á leikinn Á móti vasapeningum og gæfi barni aldrei debetkort Sweeney í vanda fyrir að klæða Hollywood-skiltið í brjóstahaldara Í öndunarvél eftir blóðeitrun Eins og gangandi beinagrindur með húðflygsur á sér Draugur Lilju svífur yfir vötnum Þórdís og Júlí eiga von á öðru barni Gengst við geðhvarfasýki og biðst afsökunar: „Hlutirnir urðu verri því lengur sem ég hundsaði vandamálið“ Forritara stærðfræðileiks tekið eins og rokkstjörnu „Amma sagði alltaf að við værum líkir“ Kristrún, Sólrún Diego og Jón Jónsson sáu Galdrakarlinn í Oz Fréttatían: Pólitíkin, flug og söngleikir Sveppi þvoði hnausþykkt hár Eiðs Smára Féll eftir tuttugu ára edrúmennsku Ragga Theó fann ástina hjá Davíð Þór Ólst upp með lítið á milli handanna og fór ung að vinna í fiski Stjörnulífið: Fáklædd í fimbulkulda Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum Sjá meira