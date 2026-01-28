Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í ýmsu að snúast í gærkvöldi og nótt og fjarlægði meðal annars „trylltan“ mann úr húsnæði félagasamtaka. Þá var ofurölvi útlendingur vistaður í fangaklefa þar sem hann gat ekki gert grein fyrir sér, „hvað þá sýslað með eigin hagsmuni“.
Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Ein tilkynning barst um líkamsárás og þá leituðu þrír á slysadeild eftir að bifreið var ekið í gegnum grindverk. Tilkynnt var um innbrot og þjófnað í fyrirtæki, þjófnað í verslun og manni í annarlegu ástandi vísað úr ruslageymslu og komið í skjól.
Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni, meðal annars ökumaður sem ók á 90 km/klst þar sem hámarkshraði er 30 km/klst. Þrír voru stöðvaðir sem reyndust ekki með ökuréttindi.