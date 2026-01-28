Elskaði Elvis áður en hann byrjaði að labba Lilja Katrín Gunnarsdóttir og Helena Rakel Jóhannesdóttir skrifa 28. janúar 2026 09:47 Gerði þú þér grein fyrir því hver var undir pokanum? Nýjasti þáttur af Bítið í bílnum fór heldur betur á flug en í honum fóru Heimir, Lilja og Ómar á rúntinn með leynigesti sem söng lag sem Elvis Presley gerði ódauðlegt. Margir hafa verið nefndir og hafa hlustendur Bítisins og áhorfendur verið duglegir að giska á hver er undir pokanum. En hver er undir pokanum? Ef þú vilt ekki vita það strax skaltu hætta að lesa en hægt er að horfa á flutning leynigestsins í þessari frétt.............Leynigestur þessarar viku er enginn annar en fjölmiðlamaðurinn Rikki G!Í þessum opinberunarþætti fer Rikki yfir ást sína á Elvis Presley, sem hann heillaðist af frá unga aldri. Þá talar hann líka opinskátt um erfiðleika sína og sinnar konu þegar kemur að barneignum.Ekki missa af þessum hressa opinberunarþætti en næsta þriðjudag er komið að lokaþætti Bítisins í bílnum. Þáttinn má horfa á hér fyrir neðan: Klippa: Horfir á aðra í karókí en tekur nú sjálfur þátt Bítið Bítið í bílnum Mest lesið Er Ormstunga djarfasta sýning ársins? Gagnrýni Klæðist því sem eykur sjálfstraustið Tíska og hönnun „Pabbi hefði snúið sér við í gröfinni hefði ég hætt við” Lífið Kynlífssena sautján ára stúlku hafi splundrað samstarfi bræðranna Bíó og sjónvarp Bullandi stemning hjá Blikum Lífið Skilnaður „ógeðslega erfitt fyrirbæri“ en til eru verkfæri sem hjálpa Lífið samstarf Steinunn Ólína í „friðarinnlögn“ með kæró Lífið Elskaði Elvis áður en hann byrjaði að labba Lífið Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum Lífið Líf og fjör í loðnu málverkunum Menning Fleiri fréttir „Pabbi hefði snúið sér við í gröfinni hefði ég hætt við” Bullandi stemning hjá Blikum Elskaði Elvis áður en hann byrjaði að labba Palli og Edgar fagna sambandsafmæli Steinunn Ólína í „friðarinnlögn“ með kæró Kepptu í því að kveikja eld og klifra upp klifurturn Ráðherrann brunar af þingfundi til að horfa á leikinn Á móti vasapeningum og gæfi barni aldrei debetkort Sweeney í vanda fyrir að klæða Hollywood-skiltið í brjóstahaldara Í öndunarvél eftir blóðeitrun Eins og gangandi beinagrindur með húðflygsur á sér Draugur Lilju svífur yfir vötnum Þórdís og Júlí eiga von á öðru barni Gengst við geðhvarfasýki og biðst afsökunar: „Hlutirnir urðu verri því lengur sem ég hundsaði vandamálið“ Forritara stærðfræðileiks tekið eins og rokkstjörnu „Amma sagði alltaf að við værum líkir“ Kristrún, Sólrún Diego og Jón Jónsson sáu Galdrakarlinn í Oz Fréttatían: Pólitíkin, flug og söngleikir Sveppi þvoði hnausþykkt hár Eiðs Smára Féll eftir tuttugu ára edrúmennsku Ragga Theó fann ástina hjá Davíð Þór Ólst upp með lítið á milli handanna og fór ung að vinna í fiski Stjörnulífið: Fáklædd í fimbulkulda Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum „Er eðlilegt að kynlíf taki af mér stjórn og að ég sé upptekinn af kynlífi flesta daga?“ Gisti þar sem Verdi andaðist fyrir hreina tilviljun Dagurinn þegar Bessastaðatjörn varð vettvangur harmleiks Gæti vaknað einn daginn og ætlað á þing Kannast ekki við að vera genginn til liðs við Samfylkinguna „Sílíkon er eitthvað sem mun fara með mér í gröfina“ Sjá meira