Gagnrýndi Tarantino fyrir n-orðið og fékk gusuna yfir sig Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. mars 2026 13:26 Rosanna Arquette baunaði á Tarantino sem svaraði heldur betur fyrir sig. Getty Leikkonan Rosanna Arquette gagnrýndi leikstjórann Quentin Tarantino vegna notkunar hans á n-orðinu og sagði hana ekki vera list heldur rasíska og ógeðslega. Tarantino svaraði Arquette fullum hálsi, sagði hana ekki hafa kvartað þegar hann gaf henni vinnu og að hana skorti bæði heiður og klassa. Rosanna Arquette var í löngu viðtali hjá The Sunday Times um helgina vegna nýútkominnar myndar sinnar The Moment eftir Charli XCX og Aidan Zamiri. Arquette talaði þar um feril sinn til þessa, fjölskyldulífið og afleiðingar þess að hafa sagt nei við Harvey Weinstein á tíunda áratugnum. Meðal þess sem Arquette ræddi var glæpamyndin Pulp Fiction (1994) í leikstjórn Tarantino þar sem hún leikur Jody, eiginkonu eiturlyfjasalans Lance (sem Eric Stoltz lék). John Travolta, Rosanna Arquette og Eric Stoltz í hlutverkum sínum í Pulp Fiction. Uma Thurman liggur á gólfinu. „Hún er íkonísk, frábær mynd fyrir margra hluta sakir,“ sagði Arquette um Pulp Fiction. „En persónulega er ég komin með nóg af notkun n-orðsins, ég hata það. Ég þoli ekki að [Tarantino] hafi fengið einhvers konar leyfi fyrir því.“ „Það er ekki list, það er bara rasískt og ógeðslegt.“ Pulp Fiction er oft flokkuð sem besta mynd Tarantino og ratar jafnan á lista yfir bestu myndir allra tíma. Tarantino fékk bæði Gullpálmann á Cannes og Óskarsverðlaun fyrir besta handrit fyrir myndina. Í myndinni, líkt og öðrum myndum leikstjórans, er n-orðið notað óspart, þar á meðal fjölmörgum sinnum af persónunni Jimmie, sem Tarantino leikur sjálfur. Segir Arquette skorta klassa Quentin Tarantino svaraði gagnrýni Arquette fullum hálsi í yfirlýsingu sem dægurmálamiðillinn Deadline birti í gær. „Kæra Rosanna, ég vona að umfjöllunin sem þú hefur fengið frá 132 mismunandi fréttamiðlum, sem skrifað hafa nafn þitt og birt myndir af þér, sé þess virði að dissa mig og mynd sem ég man mjög skýrt að þú varst í sjöunda himni með að leika í,“ sagði Tarantino í yfirlýsingunni. Tarantino elskar n-orðið.Getty „Líður þér svona núna? Líklega. Að þú skulir, eftir að ég gaf þér vinnu og þú tókst við peningnum, urða svo yfir myndina, fyrir það sem ég gruna að séu bölsýnisástæður, sýnir skort á klassa og heiðri,“ sagði hann jafnframt. „Það á að vera samábyrgðarkennd (fr. esprit de corps) milli samstarfsmanna í listum. En mér sýnist þú hafa tekist markmið þitt. til hamingju,“ sagði hann að lokum og skrifaði undir yfirlýsinguna með upphafsstafnum Q. Oft verið gagnrýndur áður Tarantino hefur nokkrum sinnum áður sætt gagnrýni fyrir frjálslega notkun sína á n-orðinu í gegnum tíðina. Leikstjórinn Spike Lee sagði í viðtali við Variety árið 1997 að Tarantino „yfir sig hrifinn af orðinu.“ Þá spurði hann jafnframt hvort Tarantino vildi vera gerður að „heiðursblökkumanni“. Spike Lee er óhræddur við að gagnrýna fólk sé honum misboðið. Samuel L. Jackson, sem hafði þá leikið í bæði Pulp Fiction og Jackie Brown, kom Tarantino þá til varnar og sagði notkun orðsins ekki niðrandi í samhengi myndanna. „[Jackie Brown] er frekar góð mynd um svart fólk, ég held að Spike hafi ekki gert svoleiðis mynd lengi. Þegar Tarantino gerði vestrann Django Unchained (2012) með Jamie Foxx og Cristoph Waltz í aðalhlutverkum þá gagnrýndi Spike Lee leikstjórann aftur. „Bandarískt þrælahald var ekki Sergio Leone-spaghettívestri. Það var helför,“ sagði Lee þá. Þeldökki leikstjórinn Antoine Fuqua kom Tarantino til varnar í það skiptið og sagðist ekki trúa að Tarantino væri með „rasískt bein í sínum líkama“. Tarantino tjáði sig sjálfur um orðanotkunina í viðtali með Bret Easton Ellis í New York Times árið 2015 og sagði kynþátt sinn ekki skipta neinu máli. „Í mörgum ljótari umfjöllununum voru hvatir mínar dregnar fram á sem neikvæðastan máta. Það er eins og ég sé eitthvað ofur-illmenni að finna upp á þessu,“ sagði hann um gagnrýnina. Bíó og sjónvarp Hollywood Bandaríkin Mest lesið Hafdís stígur fram vegna Kleina Lífið Deilur Bríetar og Pálma smitast yfir á síðu Zöru Larsson Lífið Hvað eiga frægasti djasstónlistarmaður heims og íslensk kráka í Feneyjum sameiginlegt? Gagnrýni Heitasti keramiker landsins í fíling Tíska og hönnun „Fjárhagslega stór biti“ Lífið Sjóðandi hiti á klúbbnum á föstudag Lífið Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“ Lífið Spurð hvort hún væri að kyssa bróður sinn Lífið Stjörnulífið: Á rassinum með ref Lífið Chappell Roan elskar Fischersund Tíska og hönnun Fleiri fréttir Bruce Campbell með ólæknandi krabbamein Fyrirsætan og Dallas-leikkonan Annabel Schofield látin Sverja af sér samsæriskenningar um klónaðan Carrey Tækifærin þurrkuðust upp eftir stuðning við Palestínu Síðasti þáttur Nágranna í loftið á Sýn og aðdáandi syrgir Báðust afsökunar á niðrandi hljóðkækjum Borðtennisspaðar fóru tómhentir af BAFTA-hátíðinni Gyða semur tónlist fyrir kvikmynd Bad Bunny Hryllilega góð stemming á frumsýningu Röskunar Tæklar næst ítalskar kynlífskómedíur Nicolas Cage dularfullur köngulóarspæjari Múmían rís í fjórða sinn Ungir hjartaknúsarar mæta á hvíta tjaldið Meryl Streep verður Joni Mitchell Sjá meira