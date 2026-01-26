Einar og Magnea í efstu sætum Framsóknar í Reykjavík Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 26. janúar 2026 12:26 Einar Þorsteinsson mun áfram leiða lista Framsóknar í borginni. Vísir/Vilhelm Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar í Reykjavík, verður sjálfkjörinn á lista flokksins í Reykjavík til framboðs í sveitarstjórnarkosningunum í vor. Magnea Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi verður einnig sjálfkjörin í annað sætið. Aðrir fulltrúar verða kynntir á kjördæmisþingi Framsóknar þann 7. febrúar. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá kjörstjórn Framsóknarflokksins í Reykjavík. „Ég er afar þakklátur fyrir það traust sem grasrót Framsóknar í Reykjavík sýnir mér. Verkefnið framundan er gríðarlega spennandi og ég finn að borgarbúar krefjast þess að núverandi meirihluti sé felldur og að flokkar í borgarstjórn myndi bandalag um breytingar. Ég vil óska Magneu Gná innilega til hamingju með annað sætið, hún hefur verið afar öflugur samherji og mun gera frábæra hluti fyrir Reykjavík á næsta kjörtímabili,“ er haft eftir Einari í tilkynningunni. Magnea Gná Jóhannsdóttir er borgarfulltrúi Framsóknar í Reykjavík og verður áfram í öðru sæti á lista flokksins í borginni í vor.Vísir/Einar Hann segir niðurstöðuna endurspegla þá samstöðu og traust sem ríki innan flokksins. Þá segir kjörstjórn að niðurstaðan sé til marks um þá samstöðu og að Einar og Magnea séu „best til þess fallin“ að leiða listann í borginni í vor. Sjá einnig: Magnea vill hækka sig um sæti „Á yfirstandandi kjörtímabili hafa þau aflað sér dýrmætrar reynslu í borgarstjórn og borgarmálum almennt. Sú reynsla er afar mikilvæg og ljóst að hún verður ekki sjálfgefin hjá öllum þeim flokkum sem bjóða fram í komandi kosningum,“ segir ennfremur í tilkynningunni frá kjörstjórn. Fréttin hefur verið uppfærð. Framsóknarflokkurinn Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026 Borgarstjórn Mest lesið Kona þungt haldin og sjö hundar hennar brunnu inni Innlent „Þurfum að búa við það á meðan að vera með þennan ofbeldissegg“ Innlent Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum Lífið Svarar gagnrýni vegna umdeildra gistihýsa í Skaftafelli Innlent Tekur ekki undir greiningu Heiðu Bjargar um konur í Samfylkingunni Innlent Konur hafi þurft að afgreiða áttatíu vændiskaupendur á þremur dögum Innlent Morðið á Pretti gagnrýnt úr ólíklegustu áttum Erlent Ungir Sjálfstæðismenn fengu áfengi í ferð með Vilhjálmi og fóru svo á kjörstað Innlent Gríðarleg andstaða við lagareldisdrög Hönnu Katrínar Innlent Inni í húsinu þegar eldur logaði í fjölbýlishúsi Innlent Fleiri fréttir Ein í framboði og áfram formaður Einar og Magnea í efstu sætum Framsóknar í Reykjavík Konur hafi þurft að afgreiða áttatíu vændiskaupendur á þremur dögum Sprenging í vændi og handboltafár eftir sigur á Svíum Gríðarleg andstaða við lagareldisdrög Hönnu Katrínar Kona þungt haldin og sjö hundar hennar brunnu inni Tekur ekki undir greiningu Heiðu Bjargar um konur í Samfylkingunni Svarar gagnrýni vegna umdeildra gistihýsa í Skaftafelli Brunavarnir Suðurnesja luku störfum á öðrum tímanum í nótt Handtekinn grunaður um íkveikju „Þurfum að búa við það á meðan að vera með þennan ofbeldissegg“ Inni í húsinu þegar eldur logaði í fjölbýlishúsi Náttúruverndarsamtök fjarlægðu stíflu Ungir Sjálfstæðismenn fengu áfengi í ferð með Vilhjálmi og fóru svo á kjörstað Loðna fundist á stóru svæði Metfjöldi vill stíga á svið með Íslenska dansflokknum Faðirinn í hungurverkfalli í lokaðri móttökustöð og móðirin ein með börnin Aðeins tíu prósent sem leita til Stígamóta kæra ofbeldið Spyr hvort að Rúv finnist hún „hundleiðinleg t***a“ „Örstutt þunglyndi yfir niðurstöðunum“ Maðurinn er fundinn Kerfið hafi brugðist Sjálfstæðismenn mynda bandalag á Akureyri Sundabraut og Fljótagöng verkefni innviðafélagsins Háværar flugvélar sem vöktu athygli í gær voru á æfingu „Fyrst og fremst er verið að hafna oddvitanum“ Fyrrverandi yngsti þingmaður sögunnar skiptir um flokk og fer fram Heiðu hafnað og fjöldi niðurfellinga heimilisofbeldismála hjá lögreglu Segir Heiðu hafa átt betra skilið Icelandair aflýsir flugferðum Sjá meira