Magnea vill hækka sig um sæti

Magnea Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi gefur kost á sér í annað sæti á lista Framsóknar í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar í maí.
Magnea, sem skipaði 3. sæti listans í síðustu sveitarstjórnarkosningum, greinir frá þessu í framboðstilkynningu og segist þar bjóða sig fram af einlægum vilja til að leggja sitt af mörkum til að byggja upp borg sem þjóni íbúum sínum af hlýju, ábyrgð og virðingu.
Að svo stöddu hefur hún ein opinberlega bo[i[ sig fram í 2. sæti listans. Kosið verður um efstu fjögur sætin á lista Framsóknar til borgarstjórnar á kjördæmaþingi Framsóknar í Reykjavík þann 7. febrúar.
„Ég vil að Reykjavík sé aðlaðandi staður bæði til búsetu og athafna. Unga fólkið okkar á að sjá tækifærin í því að búa í borginni. Þess vegna legg ég ríka áherslu á uppbyggingu innviða þannig að grunnþjónusta sé aðgengileg innan hverfa,“ segir Magnea í framboðstilkynningunni.
Hún segir að grípa þurfi fyrr inn í vanda barna með snemmtækri íhlutun, styrkja skóla- og frístundastarf, efla íslenskukennslu barna af erlendum uppruna og tryggja að öll börn hafi jöfn tækifæri til þátttöku í íþrótta- og frístundastarfi.
„Mikil fólksfjölgun kallar á öfluga og skynsama húsnæðisstefnu. Auka þarf framboð á hagkvæmu og fjölbreyttu húsnæði, sérstaklega fyrir ungt fólk og þau sem vilja minnka við sig. Uppbygging þarf að taka mið af ólíkum þörfum fólks á mismunandi æviskeiðum lífsins, með birtu, grænum svæðum og lífsgæði íbúa í forgrunni,“ skrifar hún meðal annars.
Framsóknarflokkurinn í Reykjavík mun velja fólk á lista flokksins í komandi borgarstjórnarkosningum á tvöföldu kjördæmisþingi. Enn sem komið er hefur Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar og fyrrverandi borgarstjóri, einn lýst því yfir að hann gefi kost á sér til að leiða lista flokksins áfram í borginni.